Waldheimer Kirche strahlt wie neu

Waldheim

Bei den Waldheimer Kirchweihfesttagen gab es am Sonntagvormittag den Höhepunkt mit einem Gottesdienst, bei dem Pfarrer Reinald Richber (r.) predigte. Über eine halbe Million Euro sind in den zurückliegenden Monaten in die Innensanierung der 1842 erbauten Waldheimer Kirche und in die Restaurierung der Urban-Kreutzbach-Orgel geflossen. „Unsere Kirche befindet sich jetzt wieder im Urzustand. 98 Prozent des sichtbaren Goldes sind original“, sagt Kirchenvorstand Jan Schmidt. Im Altarbereich sind beispielsweise die Plattenheizkörper verschwunden, stattdessen wird nun über unscheinbare Kanäle im instand gesetzten Fußboden geheizt. Ein letzter Schritt wäre die Innensanierung des Kirchturms. Aber erstmal ist laut Schmidt das Geld alle. Bereits am Freitagabend gab Miklós Teleki aus Siófok (Ungarn) ein Orgelkonzert. Er und Michael Röder bespielten am Sonntag beim Gottesdienst das Kirchen-Instrument. Am Montag, 19 Uhr, hält Michael Kreskowsky einen Festvortrag über die Geschichte der Waldheimer Stadtkirche. Übrigens gibt es auch noch ein besonderes Jubiläum zu feiern: die Klangstahl-Glocken der Waldheimer Kirche sind 100 Jahre alt.

Von Olaf Büchel