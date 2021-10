Waldheimer Kita-Beiträge erneut Thema im Stadtrat

Waldheim

Die Elternbeiträge beschäftigen den Waldheimer Stadtrat erneut. Und auch die Partei die Linke. So hat sich nun deren Landtagsabgeordnete Marika Tändler-Walenta in die Debatte eingeklinkt.

Die Stadt Waldheim wollte die Elternbeiträge für die Kita erhöhen, weil deren Betriebskosten gestiegen waren. Eigentlich geht das automatisch, weil das die Beitragssatzung so festschreibt, die der Stadtrat 2017 mehrheitlich beschlossen hat. Steigen die Betriebskosten, steigt der Elternanteil. Bereits auf der Sitzung im Juni hatte der Waldheimer Stadtrat die Kita-Betriebskosten für 2020 bestätigt, anhand derer die Verwaltung die Elternbeiträge berechnet.

Bürgermeister widerspricht

Nun hat aber der Waldheimer Stadtrat die Erhöhung abgelehnt, als er diese zur Abstimmung vorgelegt bekam. „Dieser Beschluss wirkt sich auf unseren Haushalt aus“, begründet Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP), weshalb er diesem Beschluss bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Mittelsachsen widersprochen hat. Auf einer Sondersitzung des Stadtrates wird er nun über den Widerspruch informieren. Geregelt ist das in Paragraf 52 der Sächsischen Gemeindeordnung. Demzufolge muss der Bürgermeister Beschlüssen widersprechen, die rechtswidrig sind und kann solchen Beschlüssen widersprechen, wenn er meint, dass diese nachteilig für die Gemeinde sind. Ebenfalls soll es eine erneute Diskussion zur Verfahrensweise geben und eine mögliche Änderung der Beitragssatzung steht zur Debatte. Letztlich kann auch die Rechtsaufsichtsbehörde über die Elternbeiträge entscheiden.

Linke klinkt sich ein

Nach der Berichterstattung über die Stadtratssitzung, auf der es keine Mehrheit für die Anpassung der Elternbeiträge gab, hat sich Marika Tändler-Walenta gemeldet. Sie ist Landtagsabgeordnete der Partei Die Linke und kitapolitische Sprecherin der Fraktion. „Zunächst muss klargestellt werden, dass die Fraktion LINKE/SPD im Waldheimer Stadtrat eine entsprechende Satzungsänderung zur Erhebung von Elternbeiträgen vorgelegt, jedoch unter Aufforderung über die Vorlage eines Deckungsvorschlags zurückgezogen hat“, so die Politikerin. Eine solche Aufforderung ist nach ihren Worten ein ein oft genutztes Mittel, um politische Forderungen zu blockieren.

Schulgeld gibt es auch nicht

„Allerdings muss angemerkt werden, dass es nicht Aufgabe der Stadträte ist, sondern originäre Aufgabe des Bürgermeisters und der Verwaltung.“ Zur Feststellung der Tatsache, dass Linke und AfD in der Sitzung das selbe Abstimmverhalten zeigten, sagt Marika Tändler-Walenta: „Als Linke im Stadtrat Waldheim haben wir der Erhöhung der Elternbeiträge noch nie zugestimmt. Dies entspricht auch unserem politischen Verständnis zur Thematik: Kita sind die ersten Bildungseinrichtungen, die unsere Kinder besuchen. Hier beginnt das soziale Lernen und Chancengleichheit.“ Für die Linke ist deswegen klar: Kita müssen gebührenfrei sein. „Niemand käme heute ja auf die Idee, für die Schule ein Schulgeld zu verlangen“, so die Abgeordnete.

Für sie besteht grundsätzlich Handlungsbedarf auf Landesebene. „Gegenwärtig befindet sich die Sächsischen Kindertageseinrichtungen-Finanzierungsverordnung (SächsKitaFinVO) im Anhörungsverfahren. Dort sollte die Stadt Waldheim in Form ihrer Stadtratsmitglieder den Anpassungsbedarf beim Landeszuschuss gemeinschaftlich bei der Staatsregierung vortragen, vor allem hinsichtlich der Berücksichtigung der erhöhten Personal- und Sachkosten.“

Der Waldheimer Sonderstadtrat tagt am 14. Oktober ab 17 Uhr öffentlich in der Turnhalle der Grundschule, am Schulberg 3.

Von Dirk Wurzel