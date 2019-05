Waldheim

Seit dem 10. Mai hat Waldheim eine eigene, von der CDU-Ortsgruppe abgesteckte Joggingmeile. Die gut fünf Kilometer lange Strecke führt mit Start auf dem Parkplatz am Gelände der ehemaligen Spindelfabrik entlang der Zschopau bis zum Wehr am Meinsberger Kurt-Schwabe-Institut und wieder zurück. Jetzt wollen die Freizeitsportler zudem einen Lauf- und Walking-Treff auf der Meile etablieren.

Die erste Runde drehte am Dienstagabend eine sechsköpfige Gruppe, bestehend aus Walkern und Joggern, die die Strecke alle im eigenen Tempo absolvierten. „Nebenher wurden schöne Aussichtspunkte unterhalb der Nixkluft sowie eine Biberburg besichtigt. So war mir beim Laufen ein Biber beim Wechsel von Zschopau zu Mühlgraben direkt vor die Füße gelaufen“, berichtet Kathrin Schneider.

Der Lauftreff soll nun eine regelmäßige Sache werden. Denn: „Alle waren begeistert und wollen die Idee weitertragen. Ein fixer Termin ist zum Aufraffen manchmal einfach wichtig“, betont Schneider. Und so geht es am weiter – und zwar am 11. Juni um 19 Uhr mit Treff auf dem Parkplatz an der ehemaligen Spindelfabrik.

Von André Pitz