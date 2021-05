Waldheimer Oberbrücke geprüft – Lebensgefahr auf Radweg

Waldheim

In der Waldheimer Innenstadt regelte am Dienstag eine Ampel den Verkehr auf der Oberbrücke. „Man sagte uns, das sei wegen der Brückenprüfung“, sagte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Denn die Pöppelmann-Brücke gehört zur Kreisstraße 7532 und fällt damit in die Zuständigkeit des Landkreises Mittelsachsen. Näheres zu dieser Prüfung konnte die Pressestelle des Landratsamtes Mittelsachsen bis Redaktionsschluss nicht mitteilen. Wie Anwohner berichten, blieb das befürchtete Verkehrschaos durch die Ampel in der Waldheimer Innenstadt aus.

Diese regelte Bauampel den Verkehr auf der Waldheimer Zschopaubrücke am Dienstag. Quelle: Dirk Wurzel

Die Oberbrücke hat aber noch ein weiteres Problem. Die Sandstein-Brüstung des Balkons auf dem Mittelpfeiler ist abgerissen. Dort klafft ein großer Spalt. Im Frühjahr wollte der Landkreis das eigentlich machen lassen. Auch zum Stand dieses Vorhabens gab es bis Redaktionsschluss keine Auskunft vom Landratsamt.

An anderer Stelle in Waldheim in ein Verkehrsweg komplett gesperrt. Wegen drohenden Baumstürzen sollen derzeit keine Fußgänger und Radfahrer den Zschopautalradweg nach Unterrauschenthal nutzen. Ein Schild an der Absperrung warnt vor Lebensgefahr. Am Dienstag schreckte das offenbar eine Person nicht ab, die den Weg zum Spaziergang mit dem Hund nutzte. „Als wir am Donnerstag vergangener vor Ort waren, haben wir bestimmt zehn Leute aus dem Wald rausgeschickt“, sagt Revierförster Dirk Tänzler, zuständig für den Privat- und Körperschaftswald in der Region Döbeln.

Dieses Schild warnt vor dem Betreten des Radweges nach Unterrauschenthal. Quelle: Dirk Wurzel

Er weist eindringlich daraufhin, dass es sehr gefährlich ist, auf dem Weg entlang zu gehen. „Die Fichten dort sind zu 90 Prozent tot. Die abgestorbenen Bäume sind extrem instabil“, sagt der Revierförster. Auch einen problematischen Ahorn und vier Wackel-Birken hat der Forstmann entdeckt. Da hilft nur noch die Fällung. „Allerdings kommt man dort mit Technik nicht so richtig ran“, benennt Dirk Tänzler ein Problem. Den Fichtentot hat der Borkenkäfer verursacht, beziehungsweise dessen Larven. Das Ungeziefer hatte durch die Trockenheit im vergangenen Sommer leichtes Spiel bei den geschwächten Bäumen, deren Harz sonst vor Larvenfraß schützt.

Wie Bürgermeister Steffen Ernst sagt, steht die Stadt in Verbindung mit dem Waldbesitzer. Sie erwartet ihn demnächst, um die Lage vor Ort zu erörtern. An einigen Stellen obliegt die Verkehrssicherungspflicht aber der Stadt Waldheim, sagt Revierförster Tänzler. Dies sei unter anderem bei den aufgestellten Bänken der Fall.

Von Dirk Wurzel