Waldheimer Prinzessin geht nach „Lummsch“

Waldheim/Lommatzsch

Das hat François Maher Presley geschrieben. Die Bilder stammen unter anderem von Kurt Rübner und Ekkehart Stark. Erzählt wird die Geschichte der Prinzessin, die ihre kurfürstlichen sächsischen Eltern ins Waldheimer Schloss schickten, wo sie auf den königlichen Geschichtenerzähler Karl May trifft. Das als Mitmachbuch konzipierte Werk beinhaltet Zahlenspiele, Mal-, Schreib- und Lesemöglichkeiten. Die gewählte Schrift entspricht den Empfehlungen für Schulen. Es gibt keine Trennungsstriche. Die Kinder-Handschrift hat eine Kalligrafin nachgestellt. Neben dem Autor François Maher Presley sind an dem Buch der Waldheimer Buchillustrator Kurt Rübner (1875-1965), der Kriebsteiner Künstler Ekkehart Stark, der zudem auch als Stiftungsbotschafter fungiert, die Kielerin Verena Lüthje, beratend der Schulleiter Heiko Felgener und sein Kollegium, Ingo Ließke (Ausbilder beim IHK-Bildungszentrum Dresden) und ein Mitglied der Freizeitgruppe der JVA in Waldheim beteiligt. Der Musiker und Komponist David Meyer hat das Lied zum Stück komponiert.

Quelle: Gerhard Schlechte

Musik gab es auch zur Buchübergabe in Lommatzsch. Denn zum Dank sangen die Kinder ein Ständchen – ebenfalls zum Mitmachen, nämlich Märchenraten. In die Lommatzscher Vorschule gehen die Kinder der größten Kindergartengruppe. „Sie wachsen hier sozusagen in die Schule hinein, denn die Vorschule befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Grundschule und Hort“, sagt Lommatzschs Bürgermeisterin Dr. Anita Maaß ( FDP). Schule, Hort und Vorschule liegen im Zentrum der Terence-Hill-Stadt. Und das belebt diese, wenn die Eltern ihre Kinder abholen und zum Beispiel auf Spielplatz verweilen. Und eine Baustelle zum Bagger gucken haben die Kinder auch vor der Nase. Aber nicht mehr lange, denn bis Ende Oktober soll der Lommatzscher Markt fertig saniert sein. Die Steinsetzer müssen nur noch das Pflaster verlegen.

Gestern jedoch hatten die Kinder in der Vorschule aber vor allem Augen für die neuen Bücher, die ihnen Stefan Klunker brachte. Er ist der IHK-Bildungszentrums gGmbH. Der Kontakt von Waldheim, wo Autor François Maher Presley immer wieder zu tun hat, nach Lommatzsch kam auf etwas verschlungenen Pfaden zustande. In der Lommatzscher Kindereinrichtung arbeitet nämlich Bettina Böhme aus Waldheim. Und auch eine weitere Waldheimerin wird demnächst nach Lommatzsch kommen und aus „Prinzessin Françoise und der Königliche Geschichtenerzähler“ vorlesen. Patrizia Spruck, Mitarbeiterin des Stadt -und Museumshauses wird dies übernehmen.

Und vielleicht besuchen ja die Lommatzscher Kinder auch mal die Orte, wo das Märchenbuch spielt: Waldheim und Kriebstein, wo Sachsens schönste Ritterburg steht. Hierhin lädt der Mittelsächsische Kultursommer (Miskus) jährlich zur Burg der Märchen. Und auch hier wir Prinzessin Françoise zu sehen sein. Der Miskus macht nämlich ein Theaterstück aus der Handlung des Buches.

Einen ersten Eindruck davon konnten sich die Gäste der Buchpräsentation in der Galerie der François Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur an der Waldheimer Schlossstraße gewinnen. Denn dort zeigten sich auch die Miskus-Darsteller und posierten gemeinsam mit dem Autor für ein Foto.

Von Dirk Wurzel