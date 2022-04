Waldheimer Schüler bauen E-Autos in Gläserner Manufaktur

Waldheim/Dresden

Lernen, entdecken, ausprobieren: Einen Unterricht der besonderen Art erlebten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7b der Oberschule Waldheim am Montag in Dresden. Sie unternahmen eine Exkursion in den Future Mobility Campus der Gläsernen Manufaktur von VW in Dresden. Dort waren sie ganz nah dran an der Fertigung, konnten Lerninhalte in die Praxis umsetzen und erfuhren, wie eigentlich ein Elektroauto funktioniert. Die Schüler sahen, was hinter der Bauweise eines E-Autos und dem Batteriebetrieb steckt. Anschließend konnten sie selbst ein kleines Elektrofahrzeug bauen und durften es mit nach Hause nehmen.

Der ID-3 von VW stieß auf reges Interesse der Waldheimer Schülerinnen und Schüler. Quelle: OS Waldheim

Lustiger Roboter

Emma Freya Zimmermann beschreibt den Ausflug so: „Mit einem Sonderbus fuhren wir nach Dresden. Dort angekommen, wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe besichtigte zuerst die Produktion, also wie der ID-3 hergestellt wird und die andere Gruppe baute ein eigenes E-Auto. Ich fand es sehr spannend, mit anzusehen, wie ein Elektroauto hergestellt wird. Es gab auch Autos, die dort seit 2021 unvollständig montiert stehen, weil sie auf Grund fehlender Teile noch nicht fertig gestellt werden konnten. Auf unserer Erkundungstour durch die Produktion entdeckten wir einen Roboter namens Peppa. Wenn man ihn am Kopf berührte, sagte er: ,,Huch, was machst du da?“ Ich persönlich fand die Exkursion zugleich lustig und informativ. Ich könnte mir vorstellen, in der Gläsernen Manufaktur zu arbeiten, um zum Beispiel Besucher herumzuführen. Bedanken möchten sich die Klasse 7b und Lehrerin Kerstin Mandak beim Praxisberater Tomasz Wojciechowski. Er hat diese Exkursion für uns organisiert und geplant.“

Großer Informationsbedarf

Der Informationsbedarf zum Thema Elektromobilität ist enorm gestiegen. Der Future Mobility Campus in der Gläsernen Manufaktur in Dresden ist mit seinen Inhalten und Lernangeboten eine Antwort darauf. Die Lehrkonzepte wurden gemeinsam mit dem Sächsischen Landesamt für Schule und Bildung erstellt.

Von daz