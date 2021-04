Waldheimer Stadtrat soll Grundstücksgeschäfte in Meinsberg beschließen

Waldheim/Meinsberg

In der Sonnenhufe sollen die ersten Parzellen über den Tisch gehen. Das ist unter anderem Thema zur nächsten Sitzung des Waldheimer Stadtrates. Die Beschlussvorlagen sind bereits öffentlich. Die Räte sollen beschließen, vier Grundstücke mit Größen von 737 bis 1198 Quadratmetern zu Preisen von 62646 Euro bis 101830 Euro zu verkaufen. Insgesamt würde die Stadt durch das Geschäft rund 307000 Euro einnehmen. Die Erschließung hat die Stadt rund 486000 Euro gekostet. Dazu gehörte unter anderem die Planierung des Geländes und der Bau der Ringstraße. 

Im neugeschaffenen Baugebiet „Sonnenhufe II“ in Meinsberg gibt es insgesamt 16 Parzellen für Eigenheime. Auf diesen können die Häuslebauer laut Satzung des Bebauungsplans Einzel- oder Doppelhäuser in offener Bauweise errichten. Die Häuser dürfen maximal zehn Meter hoch sein, die maximale Traufhöhe beträgt 6,30 Meter. Dächer dürfen höchstens um 45 Grad geneigt sein. Was die Bauwilligen aber viel mehr interessiert, sind die Kosten. Für die Grundstücke verlangt die Stadt einheitlich 85 Euro pro Quadratmeter. Das größte Grundstück hat eine Fläche von knapp 1200 Quadratmetern und soll 101 830 Euro kosten, die kleineren Parzellen mit 635 Quadratmetern gibt es für 53 975 Euro.

Nach einigen Diskussionen hatte der Stadtrat entschieden, die Baugrundstücke zum Festpreis von 85 Euro pro Quadratmeter zu verkaufen. Zur Debatte stand auch eine Versteigerung der Parzellen, bei der der Meistbietende den Zuschlag erhält, wobei sich aber die Festpreis-Variante durchsetzte. Wenn sich mehrere Bauwillige für ein Grundstück bewerben, soll das Los entscheiden, wer den Zuschlag erhält. Das war bei den nun anstehenden Grundstücksgeschäften zweimal der Fall. Bei einem Grundstück war nur ein Angebot zu werten, für ein weiteres ist nur ein Angebot eingegangen. Gut möglich, dass die Stadträte weitere Verkaufsbeschlüsse als Tischvorlage vorgelegt bekommen. Denn diejenigen, die beim Losen den kürzeren zogen, konnten sich für ein anderes Grundstück bewerben. „Ziel ist es, diesen auch gleich an den Mann zu bringen, damit die Leute nicht bis zur übernächsten Stadtratssitzung warten müssen“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP).

Neben den vier Verkaufs-Beschlüssen steht auch die Besetzung mehrerer Ausschüsse auf der Tagesordnung. Ricardo Baldauf hört als CDU-Stadtrat auf. Für ihn rückt Günter Weichhold nach. Dadurch ändert sich die Besetzung folgender Ausschüsse: Technischer-, Verwaltungs- sowie Kultur- und Sozialausschuss.

Weiterhin sollen die Waldheimer Stadträte den Kauf eines neuen Fahrzeugs für den Bauhof beschließen. Rund 103500 Euro soll der Dreiseitkipper kosten, der zudem als Geräteträger im Sommer- und Winterdienst einsetzbar ist. Ein weiterer Tagesordnungspunkt dürfte für Hausbesitzer interessant sein, denen Gebäude gehören, die im Fördergebiet Gründerzeit liegen. Sie sollen 25 Prozent der Kosten der Sanierung von Dach und Fassade als Zuschuss bekommen, soll der Stadtrat beschließen. Waldheim würde dann Fördergeld aus dem Bund-Land-Programm „WEP - Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Programmteil Aufwertung“ weiter.

Der Waldheimer Stadtrat tagt am 6. Mai 2021 ab 17 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Waldheim zunächst in öffentlicher Sitzung. In dieser soll es Tische und Stühle geben. „Nach der Kritik am Tagungsort Stadtsporthalle haben wir uns entschieden, die Schulturnhalle zu nutzen“, sagt Bürgermeister Ernst. Dieter Hentschel, Stadtrat der Partei „Die Linke“, hatte die Werner-Melzer-Handballhalle als ungenügend für Stadtratssitzungen eingestuft. Die Räte saßen dabei wie die Zuschauer eines Handballspiels auf den Rängen, Bürgermeister und Verwaltung auf dem Spielfeld.

Von Dirk Wurzel