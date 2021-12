Waldheimer Stadtsporthalle wird zum Impfzentrum

Wie kann ich mich zum Impfen anmelden?

Aufgrund der kalten Jahreszeit wird dringend um Voranmeldung gebeten. Wegen des Abstandsgebots kann nur eine begrenzte Anzahl wartender Personen im Innenraum der Sporthalle Platz nehmen. Personen, welche mit einem Termin kommen, sind zügig an der Reihe. Terminvergaben erfolgen vorzugsweise per E-Mail an oder telefonisch ab 28.-30. Dezember in der Zeit von 09– 12 Uhr und 4.-6.01. Januar ebenfalls in der Zeit von 09 – 12 Uhr unter der Rufnummer 034327 57 265.

Welche Angaben sind wichtig?

Es werden per E-Mail folgende Angaben benötigt: Name, Vorname, Alter sowie Angaben über bereits erfolgte Corona-Impfungen. Optional ist die Angabe des erhaltenen Impfstoffes hilfreich. Bei der telefonischen Voranmeldung muss ebenfalls angegeben werden, ob es sich um eine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung handelt und optional, welcher Impfstoff bisher verwendet wurde. Es ist am 08. Januar auch ein Besuch ohne Terminvereinbarung möglich. Allerdings sollten Unangemeldete gegebenenfalls mit längeren Wartezeiten rechnen. Es werden Impfdosen für mehr als 300 Personen zur Verfügung stehen.

Was muss ich mitbringen?

Mitzubringen sind Chipkarte, Impfpass und möglichst auch die ausgefüllten Unterlagen, die Sie bei Terminbestätigung per E-Mail erhalten bzw. auf der Homepage der Stadt Waldheim oder beim Robert-Koch-Institut (RKI) herunterladen können. Bei Erstimpfungen sind dies die Einwilligungserklärung mRNA und der Auskunftsbogen mRNA. Bei Folge-/Boosterimpfungengenügt die Einwilligungserklärung. Der Auskunftsbogen muss in diesem Fall nicht noch einmal ausgefüllt werden.

In Kürze: Email-Adresse, Telefonnummer, Internetseiten, Adresse:

Unter der Email-Adresse impfaktion@stadt-waldheim.de kann man sich für die Impfaktion anmelden.

Das ist auch möglich unter der Telefonnummer 34327 5 72 65

Auf den Seiten www.stadt-waldheim.de und www.rki.de gibt es Unterlagen zum Herunterladen.

Die Impfaktion findet in der Stadtsporthalle, Am Schulberg 3 in 04736 Waldheim statt.