Waldheim

Wer klaut denn bitteschön ein weihnachtliches Werbebanner? Diese Frage stellt sich Nino Richter, Mitorganisator des Waldheimer Adventskalenders. „Das ist schon ärgerlich. Es wurde fein säuberlich abmontiert“, sagt Nino Richter. Das Banner hatten Sponsoren bezahlt. In der Nacht zum Donnerstag verschwand es aus der Niederstadt. Dort wies es auf die Fenster des städtischen Adventskalenders, die sich über das Stadtgebiet erstrecken.

Nino Richter selbst hat auch ein Fenster dekoriert – die Musikwelt. Jung-Schuhe haben die Spielzeugwelt ins Schaufenster gestellt – mit der Modell-Dampfmaschine, die Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) mal seinem Sohn schenkte und die jetzt im Café steht. Am Donnerstag geht bei Dierbooks die Eisenbahnwelt im Schaufenster auf. und am Freitag kreative Arbeiten aus der JVA in der Presley-Galerie an der Schlossstraße.

Ob schon auf oder noch zu – hier finden Sie alle Türchen im Nu 1. Winterbilder von Ekkehart Stark, Ärztehaus an der Härtelstraße 15. 11 2. Brambors Rätselwelt am Niedermarkt 12. 3. Weihnachten mit den Blattläusen, Niedermarkt 12 4. Weihnachtsbäckerei, Obermarkt 30. 5. Hänsel und Gretel mit Kita Wasserplanscher, Niedermarkt 13 6. Welcher Schuh soll es sein? von Ines und Jens Klotz, Schlossstraße 22. 7. Weihnachtsüberraschung der Kita Zschopauknirpse, Obermarkt 6. 8. Lego-Advent von Marcel und Max Ressel, Obermarkt 26. 9. Weihnachtsüberraschung der Kita Tierhäuschen, Niedermarkt 14. 10. Puppen-Advent von Vera Schreiber, Niedermarkt 13. 11. Weihnachtsüberraschung des SV Aufbau Waldheim, Schlossstraße 17. 12. Sternenzeit der Kita Schulbergstrolche, Obermarkt 38. 13. Dezember: Kultur traf Glühwein im Stadt -und Museumshaus. 14. Dezember: Nino Richters Musikwelt, Niedermarkt 3. 15. Dezember: Traditioneller Advent von Steffi Rathmann an der Bahnhofstraße 36. 16. Dezember: Rapunzel an der Förderschule an der Schönberger Straße 3. 17. Dezember: Advent im Puppenhaus, Christine und Karl-Heinz Karich an der Schloßstraße 22. 18. Dezember: Spielzeugwelt von Jens Jung (Jung-Schuhe) am Obermarkt 3. 19. Dezember: Märchenzeit mit der Grundschule am Niedermarkt 14. 20. Dezember: Eisenbahnwelt bei Dierbooks am Obermarkt 9. 21. Dezember: Kreative Arbeiten aus der JVA-Waldheim an der Schlossstraße 22 (Presley-Galerie). 22. Dezember: Kulinarische Welt der Waldheimer Gewürze und der WBV am Niedermarkt 38. 23. Dezember: Die Magie der Schneekugel von Christiane Schneider an der Schloßstraße 21. 24. Dezember: Heiliger Abend, Stadtkirche Waldheim

Auf all diese Attraktionen wies das zwei mal einen Meter große Werbebanner hin. 60 Euro hat es gekostet. Nino Richter und die anderen Kalendermacher würden sich freuen, wenn es wieder auftauchen würde. Für Ersatz ist auch schon gesorgt. „Arten und Vielfalt“ sponsert ein neues Banner, das auf die Kalendertürchen im Waldheimer Stadtgebiet hinweist.

Von Dirk Wurzel