Waldheimer Wichtel bringen Waldheimer Vereinen Geld

Waldheim

Der Fensterkalender verbindet Waldheim. Denn das 18. Türchen gestalteten die Sportfreunde des SV Aufbau Waldheim. Und zwar als Aufbaus Wichtel-Wunderland. Dort verkauften die Fußballer wuschelige Gesellen mit Zipfelmützen in unterschiedlichen Größen. Den größten kaufte Familie Schneider, deren Söhne große Aufbau-Fans sind.

So blieben am Ende des Wichtelgeschäftes 200 Euro hängen, die der SV Aufbau Waldheim nun zwei Waldheimer Vereinen zukommen ließ: Dem Verschönerungsverein und dem Heimatverein. So verbindet der Fensterkalender Waldheim. „Vielen Dank für die generationenübergreifende Hilfe der Jungen, bei uns im Verein ist die Generation Ü 60 vertreten“, sagte Gerd Pfeifer, Vorsitzender des Verschönerungsverein. Dessen Mitstreiter haben im vergangenen Jahr nicht nur das getan, was sie immer tun: Wanderwege in Schuss halten, Bänke streichen, Schilder aufstellen. Der Verein hat auch bei den Leipziger Häusern in Richzenhain mit Fördergeld eine Wanderhütte sowie Radständer und eine Sitzecke aufgebaut.

„Wir hatten Einbußen bei der IG-Modellbau, die mit Corona zu tun haben. Es gab keine Ganztagsangebote“, sagt Albrecht Hänel, Vorsitzender des Heimatvereins. Die IG Modellbau betreut nämlich ein Ganztagsangebot an der Oberschule. Die anderen Modellbauer unter dem Dach des Heimatvereins sind die Lego-Bastler der Waldheimer Steinchenbande. Diese haben im August vergangenen Jahres mit einer Ausstellung im Stadt -und Museumshaus reüssiert.

Insgesamt haben die Fußballer vom SV Aufbau Waldheim 24 Wichtel verkauft. Angefertigt haben diese die Frauen der Vereinsmitglieder, wie Robin Pausch berichtet. Er war zusammen mit seinem Vereinskollegen Tobias Busch am Donnerstag zum Waldheimer Canaletto-Blick gekommen, um das Spendengeld zu übergeben. Was außergewöhnlich war, da keine übergroßen symbolischen Schecks ins Bild gehalten wurden, sondern echtes Bargeld. Neben Gerd Pfeifer und Karl Schuster (Verschönerungsverein) sowie Albrecht Hänel (Heimatverein) war auch Nino Richter zur Übergabe an den Fotorahmen gekommen. Er hatte 2019 die Idee zum Waldheimer Fensterkalender. Dank vieler Mitwirkenden gab es auch in diesem Jahr keine Probleme, die 24 Fenster zu füllen.

Die Wichtelaktion der Sportfreunde sollte Waldheimer Gastronomen helfen. Denn fürs Geld gab es nicht nur die wuscheligen Zipfelmützenfreunde sondern auch Gutscheine. Da gab es den Goldnen Wichtel mit Coupon für den Leinenweber, den Flusswichtel (Ratskeller), den Kugelwichtel (Gaststätte und Kegelbahn Werner), den Werkstattwichtel (Albis Petrol Corner), den Waldwichtel (Waldfrieden und den Schlosswichtel (Schlossklause). Am großen Wichtel, den die Familie Schneider ersteigert hat, hingen mehrere Gutscheine, unter anderem fürs Kosmetikstudio.

Von Dirk Wurzel