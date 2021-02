Waldheimer Zechpreller beschäftigt Landgericht

Waldheim/Chemnitz

Er soll auch in Waldheim als Betrüger unterwegs gewesen sein. Der ausgewanderte Sachse, der jetzt im Freistaat Bayern lebt, hat laut Anklage der Staatsanwaltschaft Chemnitz Pensionen, darunter eine in Waldheim, ums Zimmergeld betrogen. In Waldheim waren das 119 Euro, in Geringswalde 105 Euro und in Mittweida 225 Euro, insgesamt also 449 Euro. Weil er mehrfach die Zeche geprellt habe, nahm die Anklage ein gewerbsmäßiges Handeln an. Dieses Regelbeispiel des besonders schweren Falles des Betruges schraubt den Strafrahmen hoch. Es geht bei sechs Monaten Haft los und endet bei zehn Jahren. Für den „normalen“ Betrug sieht das Gesetz Geld -oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren vor.

Richterin Nancy Weiß verurteilte den 46-Jährigen am 23. November vergangenen Jahres wegen Betruges, ging aber nicht davon aus, dass der Angeklagte gewerbsmäßig betrogen hatte. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft sah dagegen den besonders schweren Fall des Betruges verwirklicht und forderte eine Gesamtstrafe von einem Jahr Haft. Richterin Weiß verhängte eine Gesamtgeldstrafe von 210 Tagessätzen zu 30 Euro wegen dreier Fälle des Betruges. Außerdem ordnete die Richterin die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 449 Euro an. Gegen dieses Urteil haben Verfahrensbeteiligte nun Berufung eingelegt. Demnächst verhandelt eine Kleine Strafkammer des Landgerichtes Chemnitz darüber.

In der ersten Instanz bestritt der 46-Jährige die Tatvorwürfe. Rechtsanwalt Carsten Forberger, sein Verteidiger, beantragte Freispruch. Er sah den Täuschungsvorsatz nicht, sprich, dass sein Mandant von vorn herein vor hatte, die Rechnungen nicht zu bezahlen. Auf dieses subjektive Merkmal kommt es aber an, um den Tatbestand des Betruges zu erfüllen. Dass man das Amtsgerichts-Urteil nicht akzeptiert, erklärte Rechtsanwalt Forberger gegenüber lvz.de nach dem ersten Prozess im November und auch, dass er Berufung für seinen Mandanten eingelegt hat.

Von Dirk Wurzel