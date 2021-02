Waldheimer machen in Geringswalde Stress – erster Täter verurteilt

Waldheim/Geringswalde/Döbeln

Waldheimer fielen in Geringswalde unangenehm auf. Wegen ruhestörenden Lärms wollten die Beamten des Reviers Rochlitz eine Zusammenkunft von mindestens fünf am 16. Mai 2020 Leuten auflösen. Aber sie brauchten Verstärkung. Also rückte auch noch Bepo an, die gerade in Chemnitz auf Corona-Streife war. Da sei ein junger Mann auf einen Beamten losgegangen, als ihm dieser ankündigte, den Platzverweis auch mit unmittelbarem Zwang durchzusetzen. Der junge Mann, damals Waldheimer, habe zuvor am 15. Mai einen 41-Jährigen geschlagen. Körperverletzung in Tatmehrheit mit tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und dies in Tateinheit mit versuchter Körperverletzung legte ihm die Staatsanwältin zu Last.

Alkohol und Psychopharmaka

„Ich kann nur sagen, dass ich von dem ganzen Abend nichts mehr weiß“, sagte der Angeklagte. Er habe nicht nur Alkohol getrunken, sondern auch Psychopharmaka genommen. Der junge Mann trug während der Verhandlung, in der es ja auch um Gewalt gegen Polizisten ging, ein Basecap mit der Aufschrift „NYPD“. Das heißt New York City Police Department – auf Deutsch Stadtpolizei von New York.

Zornig und aggressiv

In Geringswalde hatte es der 24-Jährige mit einem Polizeiobermeister der Bereitschaftspolizeihundertschaft (BPH) 31 aus Chemnitz zu tun. „Wir waren an diesem Tag in Chemnitz im Einsatz, als wir den Auftrag bekamen, nach Geringswalde zu fahren. Grund war ruhestörender Lärm und Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung“, sagte der 31-jährige Beamte. Er habe die Personengruppe angesprochen, wobei sich schnell ein „Rädelsführer herauskristallisierte.“ Das sei Angeklagte gewesen, der sehr aggressiv und zornig auftrat.

Beleidigung und Falschaussage

„Er kündigte an, Gegenwehr zu leisten und hob die rechte Faust.“ Zum Schlag kam es nicht, weil der Polizist den Angreifer habe wegschubsen können. Er schilderte, wie ihn auch eine weitere Waldheimerin angreifen wollte. Bei der handelt es sich um 22-jährige, die wegen Beleidigung, Körperverletzung und falscher uneidlicher Aussage vorbestraft. In der kommenden Woche will die Strafrichterin dann ihre Anklage wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verhandeln.

Geschlagen und gestürzt

Als volltrunkenen oder völlig neben sich stehenden Menschen nahm der Polizeiobermeister den Angeklagten nicht wahr. 2,08 Promille ergab dann aber der Atemalkoholtest. Auch andere Zeugen bestätigten, dass der Mann zwar angetrunken, aber noch klar im Kopf war. „Erst gab es Beleidigungen, dann Schläge ins Gesicht“, sagte ein 41-Jähriger. Ihn hatten die aus Waldheimer dazu überredet, noch mit zu einem Geringswalder zum feiern zu kommen. „Eigentlich wollte ich nicht – wegen Corona“, sagte der 41-Jährige. Auf dieser Feier habe ihn der Angeklagte dann unvermittelt geschlagen. Hämatome am Auge waren noch die geringsten Verletzungen. Weil er stürzte, brach er sich den Fuß und kam nach Leisnig ins Krankenhaus. Der Grund für die Schlägerei unter Angetrunkenen, der Geschädigte hatte auch 1,8 Promille intus, bleibt offen.

Enthemmt aber schuldfähig

„Eine verminderte Schuldfähigkeit sehe ich nicht, aber eine alkoholbedingte Enthemmung“, sagte Richterin Nancy Weiß. Sie sprach den 24-Jährig schuldig wie angeklagt und verhängte eine Gesamtgeldstrafe von 140 Tagessätzen zu 15 Euro, also insgesamt 1960 Euro. „Wie sich der Geschädigte den Fuß gebrochen hat, können wir nicht feststellen. Es geschah aber, weil er durch die Schläge stürzte. Somit ist diese Verletzung dem Angeklagten ebenfalls zuzurechnen“, sagte die Richterin. Ihr Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der junge Mann ist bisher nicht vorbestraft und arbeitslos. Er ist mittlerweile aus Waldheim weggezogen, nach einer Trennung „musste ich raus aus der Stadt“, sagt er.

Von Dirk Wurzel