Waldheimer missbraucht die Kinder seiner Nachbarn

Waldheim/Döbeln

Die JVA hat er gut im Blick. Wie hunderte andere Waldheimer auch sieht der Mittfünfziger das Gefängnis von seiner Wohnung aus. Seine Perspektive kann sich jedoch dramatisch ändern. So dass er nicht mehr von draußen aufs Gefängnis schaut, sondern vom Gefängnis nach draußen.

Kinder zwischenzeitlich im Heim

Umgezogen ist der Waldheimer in der Stadt schon häufiger. Und in einer seiner früheren Wohnungen missbrauchte er die Kinder von Nachbarn und Bekannten. Die kamen offenbar gerne zu ihm. „Der Angeklagte hat ihnen etwas geboten, dass sie zuhause nicht bekamen. Dieses Vertrauen hat er missbraucht“, sagte Richterin Marion Zöllner im Amtsgericht Döbeln. Sie sagte dies im Hinblick auf die Bilder in der Akte. Diese ließen darauf schließen, dass die Kinder aus desolatem Elternhaus stammten. Zwischenzeitlich kamen sie ins Heim, war im Prozess zu hören.

Marion Zöllner verhandelte als Jugendschutzgericht die Anklage gegen den Mittfünfziger. Diese listet vier sexuelle Handlungen an Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis elf Jahren auf. Vor diesen Kindern habe sich der Mann entblößt und sie zudem unsittlich berührt oder sich unsittlich berühren lassen. Zwei Taten soll der Mann 2006 begangen haben, zwei weitere vor zwei bis drei Jahren – an den Geschwisterkindern aus nicht ganz einfachen Familienverhältnissen.

Verteidiger redet Mandanten ins Gewissen

„Nach langen Gesprächen und auch im Hinblick auf die Strafe, die im Raum steht, hat sich mein Mandant dazu durchgerungen, die Tatvorwürfe einzuräumen. Er tut dies auch, damit die Kinder hier nicht aussagen müssen“, sagte Rechtsanwalt Andreas Gumprich, der Verteidiger des Waldheimers. Pädophile Neigungen habe sein Mandant nicht. Er erkläre sich dies mit seiner langen Arbeitslosigkeit, die seit 1995 andauere. Zudem lebe er allein, habe seit langer Zeit keine Partnerschaft zu einer erwachsenen Person gehabt.

Rechtsanwalt Gumprich sprach aber auch an, dass der Waldheimer womöglich eine Behandlung braucht. „Nr. 1 dabei sind die Kinder. Deren sexuelle Entwicklung ist komplett kaputt.“ Neue Opfer dürfe es nicht geben. „Egal, was ein Kind will, Sie müssen sagen: Das geht nicht“, redete der Verteidiger seinem Mandanten ins Gewissen.

Taten ins Tagebuch geschrieben

Es ist ein Tatgeschehen, das besonders merkwürdig ist und dazu führte, dass der Mittfünfziger aufflog. Während er den Jungen der Geschwisterkinder sexuell missbrauchte, fotografierte das Mädchen diese Szenerie mit dem Mobiltelefon des Angeklagten. Dieses Mobiltelefon hatten die Kinder mit in der Schule und zeigten wohl rum, was da so alles drauf ist. Das weckte das Interesse der Ermittlungsbehörden. Nach Informationen von lvz.de fand die Polizei ein Tagebuch, als sie dessen Wohnung durchsuchte. In das hatte er die Taten im Jahr 2006 geschrieben.

„Ohne Geständnis hätte ich über zwei Jahre als Gesamtstrafe beantragt“, sagte Staatsanwältin Daniela Nündel in ihrem Plädoyer. Ab zwei Jahren gibt es keine Bewährung mehr. Auch sie sah eine mögliche Behandlungsbedürftigkeit des Waldheimers. Daher beantragte sie, als Bewährungsauflage zu verhängen, dass sich der Mann zu einem Psychologen begibt, der diese Problematik beurteilt. Positiv rechnete die Staatsanwältin dem Mann sein Geständnis an, negativ aber, dass es „sehr intensive sexuelle Handlungen“ waren. Anderthalb Jahre Haft beantragte die Staatsanwältin als Gesamtstrafe auf Bewährung. Drei Jahre solle die Probezeit dauern.

Urteil ist rechtskräftig

Und das sollte er bekommen. Denn so urteilte Richterin Zöllner. Drei Jahre dauert die Bewährungszeit, der Waldheimer wird einem Bewährungshelfer unterstellt und soll zum Psychologen, um den Behandlungsbedarf zu klären. Sollte dieser bestehen, muss der Mittfünfziger eine Therapie machen. Zu den Auflagen gehört auch ein Kontaktverbot zu den Geschwistern. „Sollten sie vor ihrer Türe stehen, schicken sie sie weg!“, sagte Richterin Zöllner.

Das Urteil ist rechtskräftig. Heißt für den Mann: Verstößt er gegen die Bewährungsauflagen, wechselt die Perspektive. Dann blickt er von einer Gefängniszelle aus auf seine Wohnung. Mit seiner Strafe – anderthalb Jahre als Ersttäter – passt er in den Vollzugsplan der JVA Waldheim. Der Freistaat hat die Rechtsverordnung nämlich geändert, die regelt, wer in Sachsen in welche JVA kommt. Für die Waldheimer wurden die „Einstellungskriterien“ herabbesetzt, von zwei auf anderthalb Jahre Haft, die ein erstmalig zu einer Freiheitstrafe verurteilter Straftäter mitbringen muss.

Von Dirk Wurzel