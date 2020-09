Waldheimer soll Sächsische Aufbaubank betrogen haben

Döbeln/ Waldheim

Es ist ein Papierkrieg, der noch lange nicht zu Ende ist. Nach vier zähen Stunden im Saal 203 des Döbelner Amtsgerichts spricht Richterin Karin Fahlberg aus, was alle Anwesenden bereits vermuten: „Wir müssen wohl in jedes einzelne Detail schauen. Dafür zücke ich schon mal meinen Terminkalender.“

Details, Behauptungen und Widersprüche gibt es in diesem Verfahren tatsächlich viele, wegen dem ein 52-jähriger Waldheimer auf der Anklagebank sitzt. Dem Mann wird vorgeworfen Gelder der Sächsischen Aufbaubank (SAB), die für die Sanierung von Flutschäden an seinem Haus vorgesehen waren, falsch abgerechnet und anders verwendet zu haben – strafbar als Betrug. Mitangeklagt ist überdies ein 54-jähriger Lommatzscher Bauingenieur, der als Gutachter falsche Angaben gemacht haben soll.

Geld soll nicht in vorgegebene Projekte geflossen sein

Die Vorwürfe gegen den Angeklagten klingen wie folgt: Der 52-Jährige lebt mit seinen Eltern gemeinsam in Waldheim auf einem Hof, der aus mehreren Gebäuden besteht. Nach dem Hochwasser 2013 haben dessen Eltern Hilfsgelder von der SAB für die Reparatur an den Flutschäden der Häuser beantragt. Kurios: Statt fremde Firmen mit der Sanierung zu beauftragen, gründete der Waldheimer kurzerhand selbst einen Bauservice im Ein-Mann-Betrieb. Mit ihm wollte er die Renovierungsarbeiten am heimischen Hof auf eigene Faust durchführen. Rund 152.000 Euro erhielt er dafür von der SAB für Material und Arbeitszeit. In die notwendigen Umbaumaßnahmen sei das Geld jedoch nie geflossen, so der Vorwurf.

Misstrauische Sachbearbeiter vor Ort

Der Angeklagte bestreitet diese Vorwürfe vehement. Das Geld sei zu jeder Zeit sachgemäß verwendet worden. Vielmehr hätten ihn unvorhergesehene Senkbewegungen im Untergrund sowie erneute Überschwemmungen im Jahr 2018 vor ungeahnte Schwierigkeiten gestellt. Finanziell hätten er und seine Eltern sich bereits kurz vor dem Ruin befunden. Die SAB sei hingegen nicht auf Lösungsvorschläge seinerseits eingegangen. Kurz darauf folgte dann die Strafanzeige.

Mitarbeiter der SAB, die als Zeugen auftreten, zeichnen ein anderes Bild von der Situation. Man sei nach einiger Zeit misstrauisch geworden und wollte sich bei einem Vor-Ort-Termin ein genaueres Bild von der Lage machen, berichtet ein Gruppenleiter. Gemeinsam mit einem Bausachverständigen seiner Abteilung hätten sie im Februar 2018 eine Baustelle vorgefunden, die ganz und gar nicht fertig gewesen sei.

Weiterer Verhandlungstag angesetzt

Während der Verhandlung wächst der Papierstapel auf Richterin Fahlbergs Tisch kontinuierlich. Abrechnungen, Pläne und Gutachten sollen den Sachverhalt klären. Etwa wenn es darum geht, was mit 21 bestellten Türen passiert ist – Kosten zirka 15.800 Euro. Die habe er bestellt und bereits in Rechnung gestellt. Selbst bezahlt und verbaut habe er sie tatsächlich noch nicht, gibt der Angeklagte zu. Also doch Betrug? Nein, meint die Verteidigung. Schließlich sei das Geld trotzdem in die vorgesehenen Baumaßnahmen geflossen, nur anders deklariert. Dies sei aber ein Fehler, der in einem anderen Verfahren geklärt werden müsse.

Die Verhandlung geht nun in die zweite Runde. An einem weiteren Prozesstag im November soll dann jede einzelne Buchung und jeder Handgriff genau geprüft werden. Die zentrale Frage von Richterin Fahlberg an den Angeklagten bleibt bestehen: „Wofür haben Sie das ganze Geld verwendet?“

Von Max Hempel