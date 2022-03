Waldheimer starten mit 4,5 Tonnen Hilfsgütern – Spendenlager in Döbeln füllt sich

Döbeln

Die Welle der Hilfsbereitschaft mit den Opfern des Krieges in der Ukraine reißt nicht ab. Auch übers Wochenende arbeiteten zahlreiche Initiativen in der Region Döbeln, sammelten Spenden für die Geflüchteten als auch für die Verteidiger in der Ukraine.

In Waldheim auf dem Hof der Apotheken- und Objekteinrichtungsfirma Rockhausen standen am Sonntag vier bis unter die Dächer beladene Transporter abfahrbereit. Ergotherapeutin Anja Wiggershaus-Schmidt ließen schon am vergangenen Wochenende die Bilder vom Krieg in der Ukraine nicht los. „Im Freundes- und Familienkreis wurde da schon beraten, dass wir etwas tun müssen“, sagt die Unternehmerin und Mutter. Gemeinsam mit Franziska Voigt von der Firma Rockhausen begannen sie, im Freundes und Bekanntenkreis ein Netzwerk zu knüpfen. Claudia Manig, Schulleiterin der Evangelischen Grundschule Technitz, wurde ins Boot geholt. Hier sollten sich im Christlichen Lernraum im Laufe der Woche Unmengen an Sachspenden von Spendern aus der ganzen Region sammeln. Über die sozialen Netzwerke sprach sich die Initiative herum. „Auch meine Mitarbeiterinnen in der Ergotherapie „Sonnenschein“ in Hartha und Döbeln waren ab Montag sofort mit im Boot. Neben dem normalen Praxisbetrieb glühten bei ihnen die Telefondrähte mit Angeboten von unzähligen Bürgern heiß“, lobt Anja Wiggershaus-Schmidt ihr Team.

André Wagler, Horterzieher im Christlichen Lernraum Technitz, packte allein 150 Kartons mit abgegebenen Spenden. Auch weitere Unternehmen kamen dazu. So stellte die Waldheimer Speditionsgesellschaft einen Transporter zur Verfügung und spendierte weiteres Material. Die Baufirma von Olaf Meißner stellte noch einen großen Anhänger bereit. Annett Wellhausen von der Firma Top Deco aus dem Waldheimer Ortsteil Schönberg rückte ebenso mit an. Auch aus der Kindertagesstätte Zschopauknirpse kamen Spenden und Unterstützung. Hier fanden sich Helfer, die Säcke und Kartons auf ukrainisch beschrifteten. Aus der Apotheke am Markt in Waldheim wurden Medikamente gespendet.

Gegen Ende der Woche wurden alle Spendengüter zusammengesammelt und am Freitag und Sonnabend im Hof und einer Halle der Firma Rockhausen von vielen fleißigen Helfern verpackt und auf die Transporter geladen. So wurden am Sonntagvormittag 4,5 Tonnen warme Kleidung, Windeln, Babynahrung, Hygieneartikel, Lebensmittel, Rucksäcke und Schlafsäcke, Medikamente, Desinfektionsmittel und vieles mehr nach Chemnitz transportiert. Dort sortiert sie der Verein Human Aid Collectiv und transportiert die aus allen Regionen kommenden Hilfsgüter, um sie dann mit 30 Tonnen-Lastern zu den Flüchtlingslagern in Polen, Ungarn und Moldawien sowie in die Ukraine selbst zu transportieren. „Der Verein hat mit der Logistik für Flüchtlinge schon jahrelange Erfahrungen. So kommen unsere Spenden dort an, wo sie am dringendsten gebraucht werden“, ist Anja Wiggershaus-Schmidt überzeugt.

Auch bei Maren und René Schlosser aus Zschepplitz war das Wochenende anstrengend und teils tränenreich. „Vor allem aber sind wir unheimlich dankbar, stolz und glücklich über die vielen tollen Reaktionen der Spender“, sagt René Schlosser. Das Ehepaar hatte in der heimischen Garage begonnen, Spenden zu sammeln und ein Netzwerk zu knüpfen. Seit Sonnabend steht in den Räumen der Lackiererei Höschler an der Oswald-Greiner-Straße 2 ein eigener Lagerraum für Spenden zu Verfügung. Am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 12 Uhr herrschte enormer Andrang. Kinder und Jugendliche von der Kinder- und Jugendwohngruppe „Die Distel“ in Großweitzschen hatten mit ihren Betreuerinnen Jenny und Nicole unzählige Sachen sortiert und halfen in der Lagerhalle bei der Annahme der Spenden. Maren und René Schlösser haben in diesen Tagen ein paar Tränen der Rührung vergossen. Menschen aller Altersgruppen riefen an, wollten helfen, spendeten in Umschlägen Geld für das Tanken der Laster für den Transport. Die Firma DS Smith Packaging aus Polkenberg spendierte Kartons zum besseren Transport der Güter. „Eine Frau weinte am Telefon und bat um Hilfe, weil sie ihre Angehörigen aus dem ukrainisch-polnischen Grenzgebiet holen wollte“, beschreibt Maren Schlosser. Durch den Kontakt zu Eugen Kudrewski und seinem Döbelner Helfernetzwerk konnte ein Bustransport vermittelt werden.

Kinder und Jugendliche der Wohngruppe „Die Distel“ in Großweitzschen und Birgit Claußnitzer (r.) unterstützten am Wochenende ganz intensiv das Döbelner Spendenlager im Gewerbegebiet Döbeln-Ost. Quelle: Dirk Wurzel

Die Sammelstelle im Gewerbegebiet Döbeln-Ost ist nun auch wochentags von 16 bis 18 Uhr und am nächsten Wochenende ehrenamtlich besetzt und gut ausgeschildert. Die Döbelner kooperieren mit einer Leipziger Privatinitiative, welche die Güter voraussichtlich am 12.März abholt und mit großen LKW nach Polen zur Hilfsorganisation „Ukrainer in Polen“ bringt. Diese Organisation hat in Zielona Gora eine eigene Stabsstelle und ein Lager mit Platz für 60 Tonnen Güter. Dort wird alles sortiert und auf die Auffanglager verteilt sowie als Akutgüter in die Ukraine transportiert.

René Schlosser bittet darum, wenn möglich Kartons zu packen, damit alles besser stapelbar und auf dem Transport händelbarer wird.

Von Thomas Sparrer