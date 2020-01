Waldheimerin teilt: 1000 Euro für Tiernothilfe Leisnig

Leisnig

Für Kerstin Auerswald aus Waldheim war es eine schnelle Entscheidung: Ihre 1000 Euro aus der jüngsten Radio PSR-Gewinn-Aktion „50.000 Euro zum Teilen“ gehen an das Tierheim Leisnig. Warum sie das getan hat, erklärt die Betreiberin eines Hundesalons so: „Ich bekomme das ja mit, dass manchmal Tiere abgegeben werden müssen, weil beispielsweise Frauchen oder Herrchen gestorben sind und sich dann niemand findet, der einen Hund nehmen kann. Dann gibt es nur noch die Hoffnung, dass ein Tierheim helfen kann. Deshalb unterstütze ich die Einrichtung in Leisnig.“

Nun waren Steffen Lukas und Claudia Switala von der „RADIO PSR Steffen Lukas-Show“ zu Besuch beim Verein „Tiernothilfe“ Leisnig und haben den symbolischen Scheck übergeben.

Von Steffi Robak