Waldheimerin will sich Küche ergaunern und lügt vor Gericht

Waldheim/Döbeln

Die Urteile flatterten ihr bisher nur schriftlich ins Haus. Als Strafbefehle. So verurteilte sie das Amtsgericht bisher wegen Betruges zu Geldstrafen, insgesamt viermal. Trotzdem machte die 22-Jährige munter weiter. Bot auf Ebay-Kleinanzeigen Waren wie Raclette und Mobiltelefone an, kassierte den Kaufpreis, lieferte aber nie.

Nun saß die junge Frau auf der Anklagebank im Amtsgericht Döbeln. Hier räumte sie ein, auf diese Weise rund 1000 Euro ergaunerte zu haben. „Ich war damals überfordert, das Jobcenter hatte nicht gezahlt und das Geld hatte gefehlt“. Aber den Betrug mit der Küche in Waldheim bestritt sie zunächst. Hier ging es um 3800 Euro. Diese Summe wollte die Vormieterin haben, weil sie die Küche bei ihrem Umzug aus Waldheim nicht mitnehmen konnte. „Ich bin nie in die Wohnung eingezogen, weil ich am nächsten Tag in die JVA musste“, sagte sie. Dort saß sie eine Geldstrafe ab. Ihr Freund, mit dem sie zwei kleine Kinder hat, habe sich dann darum gekümmert, den Kauf rückgängig zu machen. Für die Küche will sie der Frau 780 Euro angezahlt haben. Aber von welchem Geld eigentlich? „Vom Sparbuch und von den Dingern mit den Ebay-Kleinanzeigen, die ich mir geleistet habe“, sagte die Deutsche. Sogar einen Kontoauszug, der den Abgang des Geldes dokumentiert, habe sie der Küchenverkäuferin geschickt.

Gelassen nahm Richterin Ines Opitz daraufhin den Teil der Ermittlungsakte mit den Kontoauszügen zur Hand und hielt der jungen Frau vor, dass sie eigentlich gar nichts mehr überweisen konnte von ihrem Konto. Da musste man Geld einzahlen, damit nichts drauf ist. Kleinlaut gestand sie daraufhin, den Auszug gefälscht und nichts angezahlt zu haben. Zwar dürfen Angeklagte vor Gericht straflos lügen. Aber für das Strafmaß ist ein Geständnis meist vorteilhaft. Zudem die junge Frau dem Gericht viel Arbeit erspart hat, indem die Taten einräumte. Sonst hätte über ein Dutzend Zeugen aus ganz Deutschland anreisen müssen, die im Internet bei der jungen Frau Waren bestellt hatten.

Die Geldstrafe (2555 Euro) aus dem letzten Strafbefehl braucht die Waldheimerin nicht mehr zu bezahlen. Denn diese geht in dem einen Jahr und einen Haft Gesamtstrafe mit auf, welche die 22-Jährige für einen Teil der jetzt verhandelten Betrügereien erhielt, begangen vor dem Strafbefehl. Für die Taten nach dieser Zäsur gab es dann noch mal ein Jahr und fünf Monate Haft. Beides ist mit Bewährung. „Die Taten waren von hoher krimineller Energie“, befand Richterin Opitz. Sie knüpft die Bewährung an einige Auflagen, wie Bewährungshelfer, Schuldnerberatung und der monatlichen Zahlung von 50 Euro, um den Schaden wieder gut zu machen.

Die Staatsanwältin wollte die zweifache Mutter wieder im Knast sehen. Zwei Jahre und sieben Monate Haf beantragte sie für die Betrügereien, von einige gewerbsmäßig waren. Rechtsanwalt Carsten Forberger hatte auf ein Jahr und sechs Monate mit Bewährung plädiert. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel