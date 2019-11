Waldheims Baustelle Nr. 1: Am Viadukt wird bis Ende 2020 gebaut

Waldheim

Sie ist Waldheims Bahnbaustelle Nr. 1. Seit einem Vierteljahr ist die Deutsche Bahn am Heiligenborner Viadukt „voll am Bauen“, wie Dipl.-Ing. Elke Hering sagt. Die Planerin arbeitet bei der DB Engineering & Consulting GmbH, Region Südost, einer Tochterfirma der Deutschen Bahn. „Bauen im Bestand ist die hohe Kunst“, sagte die Ingenieurin neulich in Waldheim, wo sie den Stadträten das Projekt vorstellte. Aktuell laufen dort die Abrissarbeiten auf Hochtouren. Die 40 Meter hohe Eisenbahnbrücke bekommt neue Wannen aus Beton, in denen die Gleise verlaufen. Darum fahren die Züge derzeit eingleisig in diesem Abschnitt.

Die Autofahrer bekommen die Bauarbeiten wieder in der kommenden Woche zu spüren. „In der Woche des Buß -und Bettages müssen wir die Mittweidaer Straße wieder sperren“, sagt Elke Hering. Grund dafür ist ein Fahrtunnel, den die Gerüstbauer unter dem Gerüst errichten. Damit sind die Autos sicher vor Steinen, die bei den Arbeiten herabfallen können.

Denn die Bahn lässt nicht nur Gleistragwerk und Anlagen zur Entwässerung erneuern. Auch das Mauerwerk der steinernen Brücke bekommt eine umfassende Frischekur. Vorgesehen ist, die Fugen zu erneuern und schadhafte Teile des Mauerwerks auszutauschen. Dieses besteht aus Natursteinen und Ziegeln. Neue Oberleitungen lässt die Bahn ebenfalls ziehen.

Unregelmäßiger Zugverkehr?

Die Bauarbeiten haben auch den Reisenden schon einiges abverlangt. „Der unregelmäßige Verkehr der MRB ist eine Katastrophe“, sagt Mike Mende, AfD-Stadtrat in Waldheim. Er wollte wissen, ob das wegen der Bauarbeiten am Viadukt so weitergeht und ob es wieder vorkommen kann, dass für zwei Tage die Züge ausfallen? Wenn ja, dann hat das nichts mit der Deutschen Bahn zu tun, sagt das Logistikunternehmen. Ein Problem sei die Umstellung auf den Gleiswechselbetrieb gewesen. Da galt es, in den Stellwerken Mittweida und Waldheim die alte, teilweise noch aus Reichsbahnzeiten stammende Technik, mit der modernen zu kombinieren. Weil das zu Beginn nicht richtig klappte, hatte sich die Bahn entschlossen, die Strecke aus Sicherheitsgründen zu sperren. Nun läuft aber alles. Möglich ist dadurch, genauso viele Zugpaare wie vor Beginn der Bauarbeiten fahren zu lassen.

Arbeiten bis Ende 2020

Schneller werden die Züge aber nach deren Ende nicht fahren können. Es bleibt bei den 120 Kilometern pro Stunde zwischen Döbeln und Mittweida und den 140 Kilometern pro Stunde zwischen Riesa und Döbeln.

Bis Ende 2020 sollen die Arbeiten am Viadukt abgeschlossen sein. Davon sind auch die Kleingärtner am Pfaffenberg betroffen. Denn durch ihre Sparte führt die Baustraße für den nächsten Bauabschnitt. Gärten zerschneidet der Fahrweg aber nicht.

Von Dirk Wurzel