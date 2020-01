Waldheims Bürgermeister ist auf den Hund gekommen

Waldheim

Bei den Ernsts ist ein kleiner Wirbelwind eingezogen. Elf Wochen ist Bahiya alt. Und total verspielt. Freundlich begrüßt das Rhodesian-Ridgeback-Mädchen Besucher, zerrt an den Bändeln von Rucksäcken und Taschen, springt einen auch schon mal an und gibt Schlabberküsschen. „Vor anderthalb Jahren waren Gäste im Café, die hatten einen Rhodesian Ridgeback. Da habe ich mich in die Rasse verguckt“, sagt Steffen Ernst ( FDP). Heiligabend 2019 fiel dann die Entscheidung im Hause Ernst: Wir holen uns so einen Hund.

„Im Internet habe ich den Züchter gefunden, mit einer Adresse in Freiburg im Breisgau“, berichtet der Waldheimer Bürgermeister, wie die weite Reise zu Bahiya begann. Die wohnte mit ihrer Hundemama nämlich nicht in Baden, sondern noch ein paar hundert Kilometer südlicher – im französischen Biot an der Côte d’Azur. „Es stellte sich heraus, dass der Züchter in Freiburg seinen Zweitwohnsitz hat und seinen Zwinger in Biot.“ Also nutzten die Ernsts ihren Neujahrs-Kurztrip nach Prag, um Bahiya zu holen. Dadurch war der Trip von der Länge her dann alles andere als kurz. 3.000 Kilometer weit war die Reise.

Mittlerweile ist die kleine Hündin schon Stadtgespräch. „Der Bürgermeister ist auf den Hund gekommen.“ Und was wird erst sein, wenn sie ausgewachsen ist? Immerhin können Hündinnen dieser Rasse bis zu 66 Zentimeter (Widerristhöhe) groß und 32 Kilogramm schwer werden. Bahiya lernt schon jetzt jede Menge Menschen und andere Hunde kennen. Steffen Ernst war mit ihr bereits auf dem Hundeplatz. Und auch im Rathaus. Zum einen sollten sie die Mitarbeiter mal kennen lernen und zum anderen soll die Hündin wissen, wo der Papa tagsüber ist.

Hundeneulinge sind Catrin und Steffen Ernst nicht. „Das ist jetzt der dritte. Dazwischen gab es mal eine längere Pause“, sagt Steffen Ernst. Im Haus leben auch zwei Katzen, die sich aber noch nicht vollständig mit dem vierbeinigen Familienzuwachs arrangiert haben. Bei einer Miez geht es mittlerweile. „Aber die andere ist doppelt so groß, wenn sie die Bahiya sieht.“ Und wie kam die Hündin eigentlich zu ihrem ungewöhnlichen Namen? Weil sie aus dem zweiten Wurf einer Hündin des Zwingers, dem B-Wurf, stammt, muss ihr Name mit „B“ beginnen. Zwar hätten ihr ihre Besitzer auch einen anderen Rufnamen geben können, aber die Ernsts haben es beim Wurfnamen belassen.

Von Dirk Wurzel