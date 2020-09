Waldheims Bürgermeister vor Gericht wegen einer alten Villa

Waldheim

Ein Pflegeheim wird aus der Villa Meineck in Waldheim nicht mehr werden. Das kam vorm Landgericht Chemnitz auf den Tisch. Im Zivilrechtsverfahren beklagte Partei ist die Stadt Waldheim. Es geht um Geld, einen Erbbaupachtvertrag – um die Zukunft eines mehr als hundertjährigen Hauses an der Härtelstraße.

Unter den aktuellen Bedingungen seien Grundstück und Gebäude nicht wirtschaftlich nutzbar, sagt Dr. Dirk Schwenn. Er ist Rechtsbeistand für die klagende Partei und Erbbaurechtsnehmerin, das Immobilien-Unternehmen Escu Real Estate mit Sitz in Hannover. Schwenn geht noch weiter.

Erbbaurechtsvertrag hinfällig?

Der Erbbaurechtsvertrag sei unter Umständen hinfällig. Schließlich kann das Erbbaurecht gar nicht wirtschaftlich genutzt werden. Steht das Haus auf der Kippe? Der Denkmalschutz ist eine Hürde.

Eine bauantragsreif vorgelegte und von der Escu finanzierte Planung zeigt seit Jahren: Als Pflegeheim ist das Haus nicht sanierbar beziehungsweise nicht betreibbar. Die denkmalschutzgerechte Sanierung kann niemand unternehmerisch sinnvoll finanzieren.

Hinzu kommen extreme Brandschutzauflagen für eine solche stationäre Einrichtung. Überall gibt es Holzdecken. Was noch ginge, um das Haus zu retten: Eine Sanierung und Vermarktung zu Wohnzwecken. Doch das widerspricht dem Erbbaupachtvertrag. Darin ist die Nutzung des Hauses zu sozialen Zwecken festgeschrieben.

Fabrikanten-Villa Meineck Quelle: Sven Bartsch

Firma verklagt Kommune

In dieser Zwickmühle verklagt das Unternehmen die Stadt auf Reduzierung des jährlichen 28 000 Euro Pachtzinses. Doch letztlich geht es beiden Parteien vor Gericht spürbar darum, das Haus zu erhalten.

Dies ist dann auch der Fahrplan für die von Richterin Melanie Jost geführten Verhandlung. Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) ist persönlich in Chemnitz, in Begleitung von Rechtsanwalt Dr. Torsten Schmidt. Auf der Klägerseite: Marcus Mollik als Geschäftsführer der Escu Real Estate GmbH.

Die Firma ist erbbauberechtigt für das Meineck-Grundstück plus Haus. Die Stadt als Grundstückeigentümer hat das Erbbaurecht an das Immobilienunternehmen verkauft, mit Bindung an einen sozialen Zweck.

Niethammer wollte Gymnasium

Etwas anderes würde dem Wunsch von Konrad Niethammer widersprechen. Der hatte das 1901 unter Regie von Albert Niethammer gebaute frühere Wohnhaus der Papierfabrikbesitzerfamilie Niethammer im Jahr 1918 der Stadt Waldheim geschenkt.

Die Familie zog in das Haus Marienfels, gelegen zwischen Waldheim und Kriebethal, also näher an der Fabrik. Die Schenkung an die Stadt war verbunden mit dem Wunsch, das Gebäude solle sozialen Zwecken dienen, konkret: es soll ein Gymnasium beherbergen. Die Kommune macht demnach heute alles richtig, wenn sie im Erbbaupachtvertrag den sozialen Zweck festschreibt. Doch das pachtende Unternehmen hält die Zweckbindung unter heutigen Gegebenheiten für nicht erfüllbar.

Jugendstil-Elemente sind noch an vielen Stellen erhalten. Das macht die denkmalschutzgerechte Sanierung sehr teuer. Quelle: Sven Bartsch

Das nun eröffnete Gerichtsverfahren ist die Spitze eines Eisberges in einem etwa zehn Jahre langen Ringen, mit immer wieder zähen und fruchtlosen Gesprächen. Es ist nicht so leicht und locker, wie sich die Kommunikation vor Gericht anhört – trotzdem: Richterin Melanie Jost erweist sich als pragmatische Moderatorin. Auf Seiten von Bürgermeister Steffen Ernst schwingt mit: Zusagen kann er vor Gericht gar nichts. Letztlich entscheidet der Stadtrat. Und dem muss und will er das Thema Meineck in diesem Jahr noch auf die Tagesordnung setzen.

Nur noch Wohnbau möglich

Um das Gebäude vorm Verfall zu retten, es nach Sanierung und Umbau zu nutzen, käme nur eine Nutzung zu Wohnzwecken in Frage. So unumstößlich formuliert es Marcus Mollik.

Letztlich einigen sich die Parteien auf Folgendes: Der Zweck im Erbbaupachtvertrag ist in „Wohnbau“ zu ändern. Die Kommune als Eigentümer soll mitwirken bei der Fördermittelakquise. Der Erbbaupachtzins wird unter bestimmten Vorgaben gesenkt. Ein Moratorium sei auszuhandeln, also der Aufschub der vollen Pachtzinszahlung für eine Frist von drei Jahren. Ein Urteil wird nicht gesprochen. Das Verfahren ruht, kann jederzeit wieder aufgenommen werden.

Nicht ohne den Stadtrat

Steffen Ernst dazu: „Ohne Ratsbeschluss kann ich keine Zusage machen. Ich muss und möchte das Thema deshalb schnellstmöglich in den Stadtrat bringen.“ Marcus Mollik: „Ich halte den Termin vor Gericht für einen wichtigen ersten Schritt für beide Seiten, dem weitere folgen müssen, damit das Haus für die Waldheimer wieder nutzbar gemacht werden kann.“

Mit der Historie der Villa Meineck hatte sich zuletzt die Interessengemeinschaft Denkmalpflege des Geschichts- und Heimatvereins von Waldheim um Gerhard Gugisch intensiv befasst. Die Villa Meineck wurde 1901 im Auftrag Albert Niethammers als Wohnhaus für dessen Familie erbaut. 1918 schenkte Konrad Niethammer das Gebäude der Stadt. Konrad Niethammers Wunsch war, dass die Villa Meineck eine Schule wird.

So konnte das vormalige Realprogymnasium aus dem Südflügel der alten Volksschule, heute Förderschule, in die Villa Meineck ziehen. Das von Niethammer gewünschte Gymnasium erhielt nach seinem Vorschlag den Namen Martin Luther. Nach der Wende verlor Waldheim zwar den Gymnasiums-Standort an Hartha. Den Namen nahm die Schule jedoch an ihren neuen Standort in der Nachbarstadt mit.

Großes öffentliches Interesse

In der Lutherschule, ab 1959 Erweiterte Oberschule „ Julius Fucik“, erwarben zahlreiche Waldheimer das Abitur, die später als Unternehmer, Kommunalpolitiker oder auf andere Weise die Geschicke der Stadt und ihrer Bürger lenkten. Entsprechend groß ist das öffentliche Interesse.1985 wurde das Haus in ein Pflege- und Seniorenheim umgestaltet. Seit dessen Umzug in das nebenan neu errichtete Allo-Heim am Eichberg, im Jahr 1999, steht die „ Villa Meineck“ leer.

Von Steffi Robak