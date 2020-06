Waldheims Eisenbahner startklar zu Pfingsten

Waldheim

Es rumpelte wieder tüchtig in Rauschenthal. Hans-Rainer Fischer und Andreas Röder haben gut zu tun. Andreas Röder fuhr die Feldbahn-Lok und Hans-Rainer Fischer sicherte die Fahrten ab, machte den Schaffner und sperrte wenn nötig die Bahnübergänge für den Autoverkehr, wenn der kleine Zug vorbei rumpelte.

Laufbuchsen tauschen

Am Pfingstsonntag hatte der Verein Rauschenthalbahn zum Fahrtag geladen. Und die Leute kamen in Scharen. „Seit Mittag geht das so, ich bin nicht mal zum Essen gekommen“, sagte Lokführer Röder. Seit einem Jahr fährt er nun die „neue“ Feldbahnlokomotive mit 90 PS. Der Verein gegen eine andere, nicht fahrbereite, getauscht. Technisch ist das Schienenfahrzeug topp in Schuss, die Optik sieht dagegen etwas Vintage aus. Aber es ist geplant, der Diesellok demnächst eine Frischekur angedeihen zu lassen. Und die zweite Zugmaschine wieder startklar zu machen. „Wir müssen die Laufbuchsen überholen und den Zylinderkopf plan schleifen lassen“, sagt Hans-Rainer Fischer.

Anzeige

Zwölf Mitglieder hat der Verein derzeit. Es sind neue Mitglieder, junge Leute auch, dazu gekommen. Zwei davon absolvieren den Lehrgang, der mit einer Prüfung endet, deren bestehen zum Fahren von Betriebsbahnen berechtigt. Es geht also voran.

Weitere LVZ+ Artikel

Kleines Schmuckstück

Viel mehr erzählen können Hans-Rainer Fischer, der Vorsitzende des Vereins Rauschenthalbahn, und Andreas Röder, Lokführer und Vizevorsitzender, nicht. Sie kommen vor lauter Fahrgästen nicht dazu, die zwischen den Brücken Zug fahren wollen und am Rauschenthaler Bahnhof warten. Diesen ziert ein kleines Schmuckstück. Das hölzerne Gebäude haben die Eisenbahnfreunde als marode und zum Ziegenstall umgenutzte Ruine in Kleinmockritz vorgefunden, dort abgebaut, saniert und in Unterrauschenthal wieder aufgebaut. Das war eine Heidenarbeit. Seit mehr als drei Jahren steht es nun in Unterrauschenthal, wo es mittlerweile auch einen richtigen Bahnsteig gibt.

Seit Kindertagen dabei

Vor reichlich einem Jahr starteten die Waldheimer Kleinbahner nach dem Tod ihres Vorsitzenden Andreas Lässig neu durch und gründeten den Verein „ Rauschenthalbahn“. Andreas Röder, der Kleinbahn seit Kindheitstagen verbunden, machte nicht nur Abitur, sondern auch die Lokführerprüfung. Eigentlich wollten die Bahnfreunde Pfingsten ihr Bahnhofsfest feiert. Aber diesen Pläne verhinderte Corona. So soll das Bahnhofsfest nun im Oktober steigen. Da wird es wieder rumpeln in Rauschenthal. Kommentar

Von Dirk Wurzel