Waldheim

Endlich ist es hell im neuen Schuppen. Wenn Karl Schuster, Wanderwegewart des Waldheimer Verschönerungsvereins, den Lichtschalter betätigt, gehen die Lichter an im neuen Werkstattlager des Vereins. Moderne LED-Strahler geben genügend Licht. Fast 1.500 Euro hat die Installation gekostet. Dazu waren auch Schachtarbeiten notwendig, um ein Erdkabel vom Bauhof zu ziehen.

Volksbank Mittweida unterstützt

„ Karl Schuster hat den Hut auch auf, damit die ganzen Ideen in seinem Kopf diesen nicht sprengen“, sagt der Vereinsvorsitzende Gerd Pfeifer scherzhaft, wie die Verschönerer auf den Gedanken kamen, die Volksbank Mittweida nach einem Zuschuss zu fragen. Die Genossenschaftsbank, die auch eine Filiale in Waldheim betreibt, ließ sich nicht lumpen und lässt den Verschönerern über ihre Bürgerstiftung nun exakt 1.492 Euro zukommen. „Uns ist es wichtig, gemeinnützige Vorhaben zu unterstützen. Wir freuen uns besonders, dann das Resultat zu sehen“, sagt Katrin Kirchhoff von der Bürgerstiftung bei der Übergabe des Spendenschecks in Waldheim.

Verein hält 250 Bänke in Schuss

Das Licht ist wichtig im dem Gebäude, dass die Verschönerer als Werkstatt und Lager nutzen. 250 Bänke im Stadtgebiet halten sie in Schuss. Dazu kommen 15 Kilometer Rundwanderweg und 55 Kilometer Wanderweg insgesamt. Dafür braucht man Werkzeug, einen Pkw-Anhänger und Material für Bänke und Geländer. Und zu reparieren ist auch öfter mal was.

Von Dirk Wurzel