Waldheims Wege-Malaise aber Hoffnung für gesperrte Strecke nach Heiligenborn 

Waldheim

Verschlungene Pfade führen durch Waldheim. Damit weiter Leute auf ihnen wandeln können, muss die Stadt diese erfassen. Um auf diese Weise auch in Erfahrung zu bringen, über welche Grundstücke die Wege führen. Diese müssen letztlich in einem Bestandsverzeichnis stehen. Und zwar bis Jahresende, verlangt das Sächsische Straßengesetz. Was nach trockener Verwaltungsmaterie und Juristerei klingt, kann sich enorm auswirken – praktisch wie finanziell. Wie der gesperrte Rauschenthalweg nach Heiligenborn zeigt.

Problem um Flurstücksfrage erweitert

„In Heiligenborn führt der Weg zum großen Teil über meine Flurstücke und ist nicht gewidmet“, sagt Waldeigentümer Joachim von Schönfels. Die verzwickte Geschichte kam ans Licht, als der Borkenkäfer im vergangenen Jahr etliche Fichten tötete. Weil die toten Bäume umstürzen und Spaziergängern und Radfahrern auf die Köpfe fallen können, hat die Stadt den Weg gesperrt. Was viele Waldheimer stört. Galt es zunächst, auseinander zu klamüsern, welche toten Bäume Herrn von Schönfels und welche der Stadt gehören, wurde das Problem mit der Flurstücksfrage etwas grundsätzlicher.

Man verhandelt wieder

Dirk Erler, Jurist und Leiter des Fachbereichs II in der Waldheimer Stadtverwaltung, schildert den Sachverhalt mit der Grundstückfrage ähnlich. Mittlerweile verhandelt die Stadt aber wieder mit Joachim von Schönfels. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen, findet Dirk Erler. „Wir reden über Zahlen und sind auf einem guten Weg“, sagt er. Auf einen Termin zur Freigabe des Weges möchte er sich aber nicht festlegen. Auch Waldeigentümer von Schönfels ist an einer Lösung interessiert. „Hier ist ein Fehler gemacht worden und den müssen wir jetzt beheben.“ Zwischenzeitlich hatte die Stadt dem Eigentümer angedroht, das Problem per Ersatzvornahme zu lösen – also tote Bäume zu beseitigen und ihm die Kosten dafür in Rechnung zu stellen.

Bestandsverzeichnis erweitert

Beim Rauschenthaler Weg hat Waldheim bereits reagiert. Per Verfügung hat der Fachbereich II mehrere Flurstücke der Gemarkung Heiligenborn, über die der Weg führt, im Bestandsverzeichnis dem beschränkt öffentlich gewidmeten Weg hinzugefügt. Nachzulesen ist diese Entscheidung in der Dezember-Ausgabe des Waldheimer Amtsblattes.

Ungenaue Vermessungen früherer Tage und die Praxis „meine, deine, unser“ aus der DDR-Zeit führen zur Wege-Malaise. Diese betrifft nicht nur den Weg nach Heiligenborn und auch nicht nur Waldheim. „Das Problem haben alle sächsischen Kommunen“, sagt Dirk Erler. Denn die Zeit läuft. „Sind Straßen, Wege und Plätze im Sinne von § 53 Absatz 1 Satz 1 nicht bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 in ein Bestandsverzeichnis aufgenommen, verlieren sie den Status als öffentliche Straße“, regelt Paragraf 54 des Sächsischen Straßengesetzes.

Mit dem Kamera-Buggy durch Waldheim

Problematisch kann das werden, wenn beispielsweise kommunale Straßen und Wege über Privatland führen. Ist die Widmung weg, muss sie die Kommune in einem Verwaltunsgverfahren wieder herstellen. Was ein privater Landbesitzer trefflich torpedieren kann, der meint, ein Weg führe über sein Grundstück. Über solche Problematiken kann man sich nämlich ausgiebig streiten... .

Waldheim will sich nun einen digitalen Überblick verschaffen. Der Stadt „gehören“ 92 Kilometer Straßen und 13 Kilometer sogenannter Nebenanlagen. Diese soll die Fachfirma Lehmann und Partner aus Erfurt digital erfassen. Dazu kommt ein Kamerafahrzeug zum Einsatz, ein „Buggy“, wie Ines Strauß von Lehmann und Partner im Stadtrat erläuterte. Über die gewonnenen Bilder lassen sich die Flurstückskarten legen. Bisher gibt es kein digitales Straßenverzeichnis für Waldheim.

Ein solches würde aber der Verwaltung die Arbeit enorm erleichtern, wenn sie das Bestandsverzeichnis der Straßen auf den neuesten Stand bringen muss. Mit fünf Enthaltungen beschloss der Stadtrat, den Auftrag zur Digitalisierung der Waldheimer Straßen an die Erfurter Firma zu vergeben. Waldheim kostet das rund 64000 Euro.

Von Dirk Wurzel