Waldheims großes Fest wirft langsam große Schatten

Waldheim

Große Ereignisse werfen große Schatten. So wie das Heimatfest, das in drei Jahren anlässlich des 825. Stadtjubiläums in Waldheim stattfinden soll. Denn die Organisation dieser großen Fatsche hat bereits begonnen. In der Stadt haben sich Arbeitsgruppen gebildet, die sich bereits getroffen haben und jüngst zu einem größeren Austausch zusammengekommen waren. „Wir hatten dazu 50 Leute eingeladen. Das Treffen war schon mal geplant, wir mussten es aber wegen Corona verschieben. Nun mussten wir aber zu Potte kommen, die Zeit hat gedrängelt“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP).

Acht Arbeitsgruppen kümmern sich nun um die Organisation des Heimatfestes 2023. Finanzen, Verkehr und Sicherheit, Bauten und Stadtschmuck, Technische Ver -und Entsorgung, Festschriften und Öffentlichkeitsarbeit, Festumzug, Veranstaltungsorganisation und Gästebetreuung sind die acht Bereiche, in den denen die Arbeitsgruppen aktiv sind. Mit Karl-Heinz Teichert (Festumzug) und Steffen Blech (Gästebetreuung) sind auch zwei Waldheimer Altbürgermeister aktiv. Wie Steffen Ernst sagt, profitiere man von den Erfahrungen, die Waldheim bei der Organisation des Stadtjubiläums 1998 gesammelt hat. Die Feierlichkeiten zum Heimatfest 2023 sollen eine Woche dauern.

Anzeige

So eine Festivität kostet natürlich auch. Wie Bürgermeister Steffen Ernst sagt, werde Waldheim einen Betrag X im Haushalt einplanen. Über dessen Höhe zu sprechen, ist aber derzeit reine Spekulation. Der Bürgermeister setzt bei der Finanzierung zudem auf Sponsoren und Spender. Einen Anfang machte hier Juwelierin Gudrun Popko, die zum Weihnachtsmarkt 2019 einen speziellen Kettenanhänger mit Waldheim-Motiv verkaufte. Die erste Auflage mit 50 Stück ging weg, wie warme Semmeln. Ein Teil des Erlöses ging als Spende an die Stadt.

Weitere LVZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Waldheim: Steckbausteinschau statt Stadtfest

Von Dirk Wurzel