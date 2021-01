Waldheims neuer Multicar: Kaum da und schon im Winterdienst

Waldheim

Der Neue bekam gleich ein Schiebeschild verpasst. Und einen Salzstreuer auch. Im September hatte die Stadt Waldheim einen neuen Multicar gekauft. Jetzt hat sich das wendige Kleinlaster, der wegen seiner Vielseitigkeit als Schweizer Taschenmesser unter den Kommunalfahrzeugen gilt, im Winterdienst bewährt. Ein Wunschkennzeichen hat der neue Multi auch. DL-WB 888 – Döbeln, Waldheimer Bauhof und dreimal die Acht. Im September beschloss der Stadtrat die Anschaffung des Fahrzeuges, das samt Auf -und Anbauten für den Winterdienst knapp 130 000 Euro gekostet hat.

Aber überall kommt auch der Multicar nicht hin und auch nicht überall durch. Vor allem, wenn Wege, die der Bauhof räumen soll, zugeparkt sind. „Da soll bitte jeder darauf achten, wein Fahrzeug so abzustellen, dass auch der Winterdienst durchkommt“, appelliert Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) an die Waldheimer. Auf 80 Kilometern kommunaler Straßen räumen die Mitarbeiter des Waldheimer Bauhofes Eis und Schnee. Für Bundes-, Kreis-und Staatsstraßen sind die Straßenmeistereien des Landkreises zuständig.

Aber auch die Grundstückseigentümer haben Räumpflichten. Und zwar auf den Gehwegen vor ihren Häusern.Wie vorbildlich das einige Waldheimer handhaben, war am Donnerstag vor Dogans Döner am Niedermarkt zu beobachten. Schieben, fegen, Salz streuen – so gründlich befreiten die Leute vom Bistro den Gehweg vor ihrem Lokal von Eis und Schnee.

Bürgermeister Ernst weist darauf hin, dass der Schnee vom Bürgersteig höchstens bis ins Schnittgerinne geschoben werden sollte. „Aber bitte nicht über die Straße schmeißen!“

In Waldheim räumt der Bauhof an den neuralgischen Stellen zuerst: Bushaltestellen, Schulen, Freiwillige Feuerwehr. Manche Wege, wie der Aufgang zur Carolahöhe, sind von der städtischen Räumpflicht aber ausgenommen. Das regelt die Straßenreinigungssatzung. Die Stadt hat eine Liste mit 24 weiteren ähnlichen Verbindungswegen, auf denen kein städtischer Winterdienst stattfindet, weil das einen zu großen Aufwand bedeuten würde.

Von Dirk Wurzel