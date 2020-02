Barrikaden mitten im Leisniger Wald, oder: Was dürfen Bogenschützen da draußen?

Leisnig

Im Vergleich sieht es trostlos aus: Auf der einen Seite üppiges Sommerwald-Grün, auf der anderen ein Winterbild mit unbelaubten Bäumen. Das Entscheidende ist: Im Leisniger Waldstück Guckenschlucht ist der Weg mit abgesägten Ästen verbarrikadiert. Dort entlang zu wandern, ist kaum möglich. Was ist dort passiert? Und: Soll das etwa so bleiben?

Heute verbarrikadiert abgesägtes Geäst den Weg durch die Schlucht. Quelle: privat

Was passierte: Der Sachsenforst, für das städtische Waldstück mit der Beförsterung beauftragt, ließ drei Bäume schlagen. Der zuständige Förster Dirk Tenzler erläutert: „Es handelt sich um zwei Eichen und eine Esche. Mit weiterem Grüneinschlag halten wir uns angesichts der Trockenheit zurück.“

Mehr Licht für junges Grün

Es existiere eine gute Basis für die Naturverjüngung: Die jüngeren Pflanzen bekommen mehr Licht, gedeihen kräftiger. Die Stämme der drei gefällten Bäume gehen in die Wertholzversteigerung. Der Erlös fließt an die Kommune. Das Auktionsergebnis wird noch erwartet.

Das Geäst der Bäume bleibe in der Schlucht, bestätigt Tenzler. Es bildet als Totholz die Grundlage für Leben am Beginn der Nahrungskette innerhalb des Biotops, angefangen von Mikroben über Insekten bis hin zu weiteren in der Schlucht lebenden Tieren.

Nutzungsvertrag im Gespräch

Warum die Äste auf dem Weg liegen blieben, fragen sich die Mitglieder einer Bogensportgruppe. Sie halten sich gern in der Schlucht auf, um ihrem Hobby nachzugehen. Ein Stück weit sorgten sie für Ordnung, beräumten Wege, was anderen Waldspaziergängern zugute kam. Die Stadt als Waldeigentümer dachte über einen Nutzungsvertrag zwischen Kommune und den Bogensportlern nach. Doch das geriet ins Stocken – zum Unverständnis der Bogensportler. Sie sehen angesichts der liegen gelassenen Äste ihre mühevolle Arbeit im Wald zunichte gemacht.

Etwa böse Absicht?

Auch fürchten sie, der Nutzungsvertrag mit der Stadt komme nicht zustande. „Wir warten schon so lange auf ein Signal, aber es kommt nichts. Wenn der Weg so mit Ästen verbaut ist – das sieht wie Absicht aus“, sagt Tilo Franz von den Bogensportlern. Ist es nicht, sagt Förster Tenzler. „Es war für die Einschlagarbeiten die beste Fallrichtung der Bäume, um den Restbestand nicht zu beschädigen.“

Allgemeines Betretungsrecht im Wald

Eine Nutzung des Waldstückes durch eine bestimmte Personengruppe, wie die Bogenschützen, wäre als vorrangige Mitbenutzung zu betrachten, jenseits der eigentlichen Waldfunktion. So sieht es der Förster. Generell gelte für den Wald allgemeines Betretungsrecht. Für eine konkrete anderweitige oder besondere Benutzung müsste der Eigentümer, hier die Stadt, das Areal eigens dafür umwandeln. Das steht im Leisniger Rathaus derzeit nicht zur Debatte.

Pfeil und Bogen laut Gesetz keine Waffe

Pfeil und Bogen gelten nach deutschem Gesetz nicht als Waffe. Bei der Nutzung als Sportgerät sind trotzdem Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Dies betrifft nicht nur den Schützen, sondern den, der das Gelände zur Verfügung stellt. Bogensport bedarf besonderer Schießplätze. Wer im freien Feld, in Wald und Flur schießt, begeht zumindest eine Ordnungswidrigkeit.

