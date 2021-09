Wanderausstellung „Gegen das Vergessen“ jetzt in Roßwein zu sehen

Roßwein

Ab kommendem Dienstag bis zum 13. Oktober werden im Roßweiner Rathaus Zeichnungen von Thomas Geve (Israel) zu sehen sein. Der damals 15 Jahre alte Gefangene hatte die Bilder vom Leben in verschiedenen Konzentrationslagern angefertigt. Darüber hinaus sind auch Fotografien der Alliierten nach der Befreiung zu sehen. Zur Ausstellung gibt es am 1. Oktober, um 19 Uhr, eine Midissage.

Bei dieser Präsentation handelt es sich um eine Wanderausstellung, die zuvor auch schon in Oederan, in Mittweida, Rochlitz, Leisnig, Hainichen, Lommatzsch oder Waldheim zu sehen war. Sie steht unter der Schirmherrschaft des Landrats des Landkreises Mittelsachsen Matthias Damm und wird in Zusammenarbeit mit der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora von der François Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur durchgeführt.

In Roßwein gibt es verschiedene Gedenkstätten, die an das Grauen des Faschismus in Deutschland erinnern, darunter Gedenkstein und -Tafeln für die beiden kommunistischen Widerstandskämpfer Paul Rockstroh und Kurz Schmidt. Sie kamen 1944 bzw. 1945 im KZ Sachsenhausen ums Leben. Ein Ehrenhain mit Denkmal erinnert an die Erschießung von KZ-Häftlingen eines Todesmarsches aus dem Außenlager Colditz des KZ Buchenwald durch die SS. Von 1 000 Häftlingen auf diesem Marsch im April 1945 überlebten nur 17. „Seit November 2015 gibt es zwölf Stolpersteine in Roßwein, die an das ehemalige jüdische Leben in unserer Stadt erinnern. Inzwischen bildet auch unser jährlicher Veranstaltungskalender feste Termine ab, bei denen sowohl die Kirchgemeinde Roßwein-Niederstriegis, die Stadtverwaltung und der Treibhaus e.V. Erinnerungsarbeit sowie Aufklärungs- und Informationsarbeit leisten“, so Bürgermeister Veit Lindner (parteilos). Die Wanderausstellung sei ein weiterer Schritt in der aktiven Erinnerungskultur in Roßwein.

