Wandern um Waldheim ist toll, aber...

Waldheim/Limmritz

Manche Wege könnten besser sein. Dieses Fazit zogen die Wanderer vom Allgemeinen Leipziger Wanderverein. Sie waren neulich in die Region gekommen, um von Waldheim nach Limmritz und wieder zurück zu wandern. Führte die Route von Waldheim weg über Berg und Tal und hatte etliche Auf- und Abstiege, so war der Weg nach Waldheim hin entlang der Zschopau durch die Nixkluft relativ gerade.

18 Kilometer bergauf und ab

„Waldheim überrascht immer wieder. Man lernt ständig neue Sachen kennen“, sagte Wanderleiter Frank Merbitz bei der Rast in Limmritz. Der Leipziger ist gebürtiger Waldheimer und lebte bis zu seinem Abitur 1966 in der Stadt, kam aber immer mal wieder als Besucher zu ihr zurück. Er kritisierte den Zustand mancher Wanderwege, jetzt nicht unbedingt der auf Waldheimer Flur, um die sich der Verschönerungsverein kümmert. Aber die 18 Kilometer lange öffentliche Wanderung führte ja auch über die Gebiete der Nachbarkommunen Waldheims.

Wanderer auf Brückentour

Burkhard Alusch war auch wegen der Viadukte mitgewandert. Ein solches lag gleich am Anfang der Tour. Vom Bahnhof ging es zum Heiligenborner Viadukt. Und dann gibt es an der Bankrottmeile noch das Diedenhainer-, Limmritzer-, Steinaer-, Saalbacher und das Kummersmühlen-Viadukt. Auch wegen dieser Brücken verteuerte sich der Bau der Eisenbahnstrecke Riesa-Chemnitz enorm. Mit 100000 Talern pro Streckenkilometer eine der damals teuersten Eisenbahnbauten überhaupt. Daher auch der Name: Bankrottmeile.

Wandern mehr fördern

Burkhard Alusch will noch mal wiederkommen, um sich Eisenbahnbrücken anzuschauen. Allerdings im Winter, wenn die Bäume ihr Laub abgeworfen haben und die Bauwerke daher besser zu sehen sind. Wegetechnisch sind ihm auf Harthaer Flur morsche Stufen aus vermodertem Holz aufgefallen. Verbesserungsbedarf sieht auch der Wanderleiter. „Es wäre schon wichtig, den Tourismus in der Region zu fördern – dazu gehört auch das Wandern“, sagte Frank Merbitz. Er kann sich vorstellen, dass dies durch Corona deutlich mehr gefragt ist. Die Leute suchen Erholung vor Ort, nachdem das Verreisen in die große Ferne wegen der Pandemie mit immer wieder wechselnden Einschränkungen einher geht.

Verschönerungsverein unterstützt

20 Wanderer waren dem Aufruf des Allgemeinen Leipziger Wandervereins neulich gefolgt. Sie waren mit dem Öffentlichen Personennahverkehr angereist. Bis Geithain mit dem Zug und dann weiter mit dem Bus – das war an diesem Tag die schnellste Verbindung. Der Waldheimer Verschönerungsverein unterstützte die Leipziger Wanderer mit Strecken-Know-How. Dafür gab es eine Spende aus dem Teilnehmerbeitrag.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Dirk Wurzel