Wanderrouten zum Download – Döbelner Frühlingswanderung auf Herbst verschoben

Döbeln

Das hatten sich die Organisatoren des 37. Sachsen-Dreiers auch anders vorgestellt: Coronabedingt muss die beliebte Frühlingswanderung erneut auf den Herbst verschoben werden. Doch die Organisatoren von der Abteilung Bergsteigen und Wandern des ESV Lok Döbeln zeigen Verständnis und verbreiten Zuversicht. Weil viele Wanderfreunde aber schon mit den Füßen scharren, gibt es am ursprünglichen Termin, dem 10. April, fünf der eigentlich zehn Wanderrouten online fürs individuelle Wandern im kleineren Kreis.

„Die eigentliche Traditionsveranstaltung des Sachsen-Dreier müssen wir auf den 2. Oktober 2021 verschieben“, sagt Axel Weise vom Organisationsteam. Das Landratsamt Mittelsachsen hat zuvor die für den 10. April geplante Veranstaltung gemäß Sächsischer Corona-Schutzverordnung untersagt. „Angesichts der aktuellen Situation und der steigenden Infektionszahlen ist die Verschiebung vernünftig“, sagt Axel Weise. Dankbar ist er dafür, dass die Sponsoren des Sachsen-Dreiers zur Stange halten, auch wenn mit der Verschiebung zu rechnen war.

„Als Ausgleich für die Verschiebung wollen wir allen Wanderbegeisterten, die es nicht erwarten können, Vorschläge für private Ausflüge am ursprünglich geplanten Sachsen-Dreier-Wochenende machen. Dafür stellen wir nach Ostern fünf ausgewählte Wanderstrecken mit den zugehörigen GPS-Tracks zum Selbermachen als Download zur Verfügung“, verspricht der Wanderfreund. Die Strecken selbst werden nicht wie zum Sachsen-Dreier üblich markiert sein. An markanten Punkten hängen allerdings von Freitagnachmittag bis Sonntagabend die Sachsen-Dreier Kontrollpunkt-Schilder.

Die beliebten Fettbemmen als Wegzehrung gibt es erst im Herbst wieder beim Sachsen-Dreier. Quelle: Sven Bartsch

„Das alles ist kostenlos, aber nicht ganz umsonst“, erklärt Axel Weise weiter. „Wir wünschen uns von den Wanderfreunden, dass sie sich an einem oder mehreren der Kontrollpunkt-Schilder selbst fotografieren und uns diese Fotos an mein3er@sachsen-3er.de zu senden. Auch wäre es schön, wenn die Wanderer uns ihre Kommentare zu den Strecken und sonstige Hinweise zum Sachsen-Dreier an diese E-Mailadresse schicken“, bittet Axel Weise. Mit der Einsendung von Fotos und Kommentaren stimmen die Einsender zu, dass die Sachsen-Dreier-Organisatoren die Bilder auf der vereinseigenen Homepage und für Werbung in eigener Sache veröffentlichen dürfen. „Und natürlich hoffen wir, dass alle Wanderbegeisterten am 2. Oktober wieder mit dabei sind“, so Weise abschließend.

Diese Routen gibt es online Folgende Strecken + GPS-Track werden am 6. April zur Verfügung gestellt: 11 km Sachseneck-Runde von/nach Roßwein 12 km Rund um Döbeln 13 Km Schweizerhaus-Runde von/nach Roßwein 18 km Schweizerhaus-Runde von/nach Döbeln 50 km Kloster Altzella-Runde von/nach Döbeln

Das Download-Angebot des Vereins für das Wochenende um den 10. April ist indessen keine organisierte Wanderung, sondern es beinhaltet lediglich Wandervorschläge für alle, die sich gern in der freien Natur bewegen. Die Nutzung des Angebots erfolgt freiwillig, in eigener Verantwortung und auf eigene Gefahr. Die Wanderer sind angehalten, sich an die allgemeinen gesetzlichen Regelungen und an die Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu halten.

Die LVZ Kreativwerkstatt Deine monatliche Inspiration mit Tipps und tollen Deals für dein nächstes Projekt – als kostenloser Newsletter ins Postfach! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer