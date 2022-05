Hartha

Nahe Hartha liegt der höchste Punkt im Altkreis Döbeln. Von dort aus kann man bis in das Erzgebirge sehen. Der Harthaer Heimatverein lädt zur Wanderung ein.

Sieben Kilometer unterwegs

Auf sieben Kilometern kann um die Stadt herum spaziert oder wahlweise etwas straffer gewandert werden. Für den Sonnabend laden die Harthaer Heimatfreunde von der Interessengemeinschaft „Wir für ein schöneres Hartha“ zur Wanderung rund um Hartha ein.

So verläuft der Rundwanderweg um Hartha. Quelle: Sven Bartsch

Der Weg ist sieben Kilometer lang. An ihm liegen sechs Stationen, wo Rast gemacht werden kann. In etwa zwei Stunden kann man den Weg hinter sich gebracht haben. Dieser verläuft teils durch die Stadt, aber auch an Feldern entlang und durch den Wald.

Treffpunkt zum Start ist der Stadtpark an der Sonnenstraße. Quelle: Sven Bartsch

Start am Stadtpark

Am Sonnabend treffen sich alle Wanderfreudigen 13.30 Uhr in Hartha am Stadtpark an der Sonnenstraße. Die Heimatfreunde haben in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass an jeder Station eine Infotafel Wissenswertes über die Region und im Speziellen über den jeweiligen Standort zu erfahren ist.

Zwischendurch gibt es Stationen für eine Rast, wie hier am Bahnhof. Quelle: Sven Bartsch

Nach etwa 90 Minuten ist eine Pause an einem der Rastplätze vorgesehen. Dort gibt es dann auch Kaffee und Kuchen. Frisch gestärkt geht es dann weiter bis zur sechsten und letzten Station am Harthaer Kreuz. Das ist mit 326 Metern die höchste Erhebung der Umgebung.

Von Steffi Robak