Wann kommen die Funktürme in Schrebitz und Lüttewitz?

Schrebitz/Lüttewitz

Mit aller Kraft und Beharrlichkeit hat die Gemeinde Ostrau dem geplanten Funkturm-Bau in Schrebitz widersprochen. Nicht per se, aber in Hinblick auf den von der Deutschen Funkturm GmbH favorisierten Standort. Der ist den Anwohner zu nah an der Wohnbebauung. Gerade einmal 50 Meter von der nächsten Wohnbebauung entfernt sollte der Sendemast errichtet werden. Und das ist ausgerechnet eine Arztpraxis. Der Ortschaftsrat legte stellvertretend für die Anwohner des Ortes sein Veto ein. Man wolle sich nicht gegen den Bau eines solchen Funkturms stellen. Wohl aber gegen den Standort. Zumal es einen geeigneteren Ort gebe. Der liegt unweit des geplanten Standorts, aber doch weit genug von den Häusern entfernt.

Die Deutsche Funkturm GmbH zeigte sich von den Änderungswünschen nicht begeistert. Zu hoch wäre der organisatorische sowie finanzielle Aufwand. Doch die Gemeinde Ostrau ließ diese Argumente nicht gelten. Auch, weil im Vorfeld so einiges in der Kommunikation des Unternehmens schief lief. Zwei Stellungsnahmen gab die Gemeinde schon in dem Sachverhalt ab – jedes Mal war es eine Ablehnung. Das Landratsamt gab der Gemeinde schließlich recht. Die Belange der Kommune wurden im Vorfeld nicht ausreichend beachtet.

Neuer Standort gefunden

Um dennoch einen Kompromiss zu finden, traf man sich schließlich zum Einigungsgespräch vor Ort. Mit dabei auch die Baugenehmigungsbehörde. Und tatsächlich: ein alternativer Standort konnte gefunden werden. Der ist zirka 20 Meter von einem schon errichteten Sendemast entfernt und weit genug von den Wohnhäusern weg. Diesem alternativen Standort stimmte zuletzt der Ortschaftsrat von Schrebitz zu. Anfang Januar gaben Ortsvorsteherin Antje Böhme und die weiteren Ortschaftsratmitglieder grünes Licht dafür.

Wann der Mast nun aufgestellt wird, vermag Benedikt Albers, Pressesprecher der Deutschen Funkturm GmbH, noch nicht zu sagen. Das Unternehmen wäre zudem bereit gewesen, die eigene Technik auf den schon bestehenden Funkmast der zu Telefónica Deutschland gehört, zu installieren. Doch die Anlage ist statisch ausgelastet. Deshalb ist ein zweiter Funkturm nötig. „Aufgrund der Nähe zum bestehenden Mast laufen hier noch technische Abstimmungen um sicherzustellen, dass sich die Signale nicht gegenseitig stören“, so Benedikt Albers weiter.

Bau in Lüttewitz verzögert sich

In Lüttewitz ging der Kampf gegen den Funkturm schon verloren. Dort wehrten sich die Anwohner vehement gegen den Bau. Doch außer einem Kompromiss in der Bauweise des Sendemasts und einer minimalen Verschiebung des Standortes war nichts zu holen. Statt einem Metallkonstrukt soll nun ein Betonmast errichtet werden, 150 Meter weiter weg als ursprünglich vorgesehen. Doch seitdem der Streit im November 2020 mehr oder weniger beigelegt wurde und die Gemeinderäte von Zschaitz-Ottewig schließlich grünes Licht gaben, ist nichts passiert. Der Funkturm steht noch nicht. Dabei sollte er eigentlich schon im Herbst des vergangenen Jahres in Betrieb gehen.

„Wir planen immer noch, in Lüttewitz einen Mobilfunkmast zu errichten. Die dafür notwendige Baugenehmigung liegt uns bereits vor“, erklärt Pressesprecher Albers. „Diese enthält einen bürokratischen Passus zur Übernahme von Baulasten, dessen Erfüllung leider sehr aufwändig ist. Das Grundstück, auf dem wir den Mobilfunkmast bauen werden, ist in eine Erbengemeinschaft übergegangen. Die Extra-Anforderung des Bauamts ist somit nur durch zusätzlichen, erheblichen bürokratischen Aufwand zu erfüllen.“ Aktuell sei noch nicht absehbar, wann mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. „Sollte das Bauamt auf den Passus zur Übernahme der Baulasten durch die Vermieterseite verzichten und unsere Bürgschaft akzeptieren, so wie es von vielen anderen Ämtern gehandhabt wird, können wir zeitnah mit den Bauvorbereitungen beginnen, um die Mobilfunkversorgung in Zschaitz und Umgebung verbessern.“

Von Stephanie Helm