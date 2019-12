Wann kommt der Digitalpakt in Leisnigs Schulen an?

Leisnig

Wann kommt sie denn nun in den Leisniger Schulen an, die Digitalisierung? Geld vom so genannten Digitalpakt Schule soll dafür sorgen, dass die technische Infrastruktur den Anforderungen der Zukunft gewachsen ist. „Das ist ein schwieriges Thema“, sagt Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU). Es gehe schließlich nicht allein darum, die technischen Geräte zu beschaffen. „Zu unseren Schulstandortsitzungen spielt das Thema eine immer wichtigere Rolle.“ An der Leisniger Oberschule gibt es derzeit in zwei Zimmern digitale Tafeln.

An den Schulen sind die Hausaufgaben bereits erledigt. Diese bestanden darin, dass die jeweilige Schulleitung ein Medienbildungskonzept vorlegt. Das ist nach den Worten des Bürgermeisters erledigt, die Konzepte der drei Einrichtungen, also beider Grundschulen in Leisnig sowie Sitten, sowie von der Oberschule in Leisnig, liegen vor.

Sie haben zum Inhalt, wie die dortigen Kollegen sich das digitale Lernen vorstellen beziehungsweise welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen.

Bis 30. Juni 2020 muss die Stadt bei der dafür eingerichteten Förderstelle beim Land beantragen, was für die jeweilige Schule benötigt wird. Wie soll das einmal aussehen? Wie viele elektronische Tafel für wie viele Zimmer sollen es jeweils werden? Und was gehört noch dazu? Bei der Stadt als Schulträger wird ein Medienentwicklungsplan geschrieben aus allen Informationen von den Schulen. Im Klartext heißt das also: Der Einzug des Digitalpaktes Schule steht also ganz am Anfang: Die Schulen haben geliefert. Jetzt ist die Stadtverwaltung am Zug.

Letztlich muss der Schulträger eine Kostenschätzung vorlegen. Es ist auch eine Chance für die jeweilige Kommune, ihre Schulen für wenig beziehungsweise gar kein eigenes Geld technisch in einen topmodernen Zustand zu versetzen.

Die Kosten für den Digitalpakt Schule werden vollständig von der öffentlichen Hand getragen. Ausreicher der Mittel ist der Freistaat Sachsen. Trotzdem muss die gesamte Aktion auch im kommunalen Haushalt verankert werden, unter anderem deshalb, weil im Umfeld auch Kosten entstehen werden, die aus dem Digitalpakt nicht finanziert werden.

Da der Antrag ohnehin erst erarbeitet und bis Juni 2020 abgegeben werden muss, rechnet Goth damit, dass alles in den Doppelhaushalt der Kommune für die Jahre 2021/22 einfließt. Drei bis fünf Jahre werde es noch dauern, bis der Digitalpakt an Leisnigs Schulen ankommt. Die heutigen Oberschüler werden davon also wahrscheinlich nicht mehr viel haben. Auf einem anderen Blatt steht dann auch noch, ob die Datenleitungen rund um die Schule überhaupt ausreichen. Momentan liegt Kupferkabel. Für den Breitbandausbau unter Regie des Landratsamtes werden die Arbeiten 2020 ausgeschrieben. Breitband beziehungsweise Glasfaser müsse her. Der Digitalpakt sieht vor, dass 30 Megabit pro Sekunde pro Klasse an einer Schule zur Verfügung stehen müssen.

Von Steffi Robak