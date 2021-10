Wann kommt die öffentliche Toilette ins Döbelner Stadtzentrum?

Döbeln

Dieser Wunsch bewegt vor allem ältere Bürger und Besucher der Döbelner Innenstadt seit Jahren. Wer beim Bummeln im Stadtzentrum ein dringendes Bedürfnis verspürt, kommt in Not. Denn wenn das Rathaus mit seiner öffentlichen Toilette gerade nicht mehr geöffnet oder die nächste Gaststätte noch geschlossen hat, fehlt eine öffentliche Toilette.

Vor der letzten Kommunalwahl war das Thema wieder aktuell geworden. Die Fraktion „Wir für Döbeln“ brachte die Idee einer öffentlichen Toilette wieder ins Gespräch. Für die Öffentliche sollten drei mal 20 000 Euro aus einer jährlichen Geldspritze des Freistaates zurückgelegt werden. Zu diesen 60 000 Euro Eigenmitteln fehlte da nur noch ein entsprechendes Förderprogramm. Das wurde zwischenzeitlich gefunden. Das Bund-Länder-Programm zur Städtebauförderung „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“ sollte die Lösung sein. Auf seiner Sitzung im Februar beschloss der Stadtrat, dass sich die Stadt um Aufnahme in diesem Programm bemüht.

„Wir haben die Anträge dafür bei der SAB fristgerecht gestellt. Wir warten aber bisher noch auf einen Rücklauf oder einen Fördermittelbescheid. Diese Informationen stehen aktuell noch aus“, sagt Thomas Hanns, technischer Dezernent m Döbelner Rathaus. Das Stadtplanungsamt hatte das Döbelner Zentrum und die gesamte Muldeninsel erneut als Fördergebiet für dieses große Förderprogramm angemeldet. Damit soll das unmittelbare Stadtzentrum von Döbeln sowohl städtebaulich als auch funktional weiterentwickelt werden. Nach den Programmen Stadtumbau-Ost und der erfolgreichen Innenstadtsanierung wurde dazu das neue Bund-Länder-Programm zur Städtebauförderung „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“ aufgelegt.

Das ist bis 2029 geplant

Klare Vorstellungen gibt es, was mit Hilfe des Fördergeldes aus dem Programm umgesetzt werden soll: Neben der öffentlichen Toilette am Niedermarkt möchte die Stadt ein Citymanagement einrichten. Dabei geht es auch um Werbestrategien für die Stadt, ein Leerstandsmanagement und eine Moderation zwischen den Akteuren in der Innenstadt sowie die Stärkung des Innenstadthandels. In den weiteren Plänen für den Einsatz möglicher Fördermittel aus dem Bund-Länder-Programm finden sich die Entwicklung eines neuen Stadtinformationssystems mit Info-Stelen, weitere Funktions- und Spielgeräte für eine familienfreundliche Stadt und weitere Ladesäulen für Elektrofahrräder. Auch eine Sanierung des historischen Gartenpavillons im Braunschen Garten am Radweg hinter der Ritterstraße und die vom Pferdebahnverein lange gewünschte Verlängerung der Pferdebahntrasse vom Obermarkt bis zum Lutherplatz sind in den Planungen bis 2029 vorgesehen.

Wird die Stadt Döbeln in das Förderprogramm aufgenommen, könnten die ersten Maßnahmen 2022 umgesetzt werden.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer