In den vergangenen Tagen erreichte die Niederlassung Ost der Autobahn GmbH des Bundes aus der Region Magdeburg eine Mitteilung: Im Niederlassungsgebiet gaben sich Betrüger fälschlicherweise als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Autobahn aus. Die unbekannten Personen klingelten an Haustüren von Privatpersonen und baten Dienstleistungen verschiedener Arten zu vermeintlich günstigen Preisen an. In erster Linie ging es um Asphaltarbeiten, die mit „übrig gebliebenem“ Material von Baustellen und Sanierungsmaßnahmen kostengünstig angeboten werden könnten.

Wie können Sie den Betrug erkennen?

Die Betrüger tragen bedruckte Kleidung und fahren vermeintliche Dienstwagen, die mit dem Logo der Autobahn GmbH versehen sind. Ein Unterschied zu den tatsächlichen Fahrzeugen der Autobahn sind beispielsweise ausländische Kennzeichen. Denn Fahrzeuge der Autobahn GmbH sind grundsätzlich mit Berliner Nummernschildern versehen.

Die Autobahn bietet keine Dienstleistungen an

Die Autobahn GmbH weist ausdrücklich darauf hin, dass sie grundsätzlich keinerlei Dienstleistungen für Privatpersonen anbietet. Die Autobahn GmbH des Bundes ist ausschließlich zuständig für die Autobahnen in Deutschland. Zu ihren Aufgaben gehören neben Planung, Bau und Instandhaltung auch der Betrieb sowie die Finanzierung und vermögensmäßige Verwaltung der Autobahnen. Die Autobahn GmbH kann weder Dienstleistungen noch Material an Privatpersonen verkaufen.

Von daz