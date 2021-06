Döbeln

Der Döbelner Stadtrat Dirk Munzig ist aus der AfD ausgetreten. Das hat er selbst auf einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen am Montagabend auf dem Obermarkt erklärt. Vorausgegangen war ein militärischer Auftritt Munzigs und einiger Gleichgesinnter vor einer reichlichen Woche auf dem Marktplatz. Die sich dem sogenannten Veteranenpool zugehörig fühlenden Akteure, inklusive Munzig, ernteten dafür nicht nur viel Häme in sozialen Netzwerken. Die AfD Mittelsachsen übte an dem fragwürdigen Militär-Auftritt harsche Kritik, distanzierte sich deutlich von Munzig und kündigte „weitere innerparteiliche Schritte“ an.

„Politisch fertig machen“

Dem wollte Stadtrat Munzig offenbar zuvorkommen. Zumindest zog er nun selbst Konsequenzen. Die Gruppe um den AfD-Landtagsabgeordneten Lars Kuppi „ nutzt jede Gelegenheit, um mich politisch fertig zu machen. Deshalb bin ich heute aus der AfD ausgetreten“, so Munzig am Montag. Kuppi sei der Mann, der hinter der AfD-Mitteilung stehe, in der Munzig verbal scharf angegriffen wurde. „Die Wertvorstellungen der AfD Mittelsachsen sind offenbar völlig unterschiedlich zu denen von Herrn Munzig“, hieß es da unter anderem. Nun teilt Munzig seinerseits heftig gegen Kuppi aus: „Was Lars Kuppi seit Jahren betreibt, ist die Spaltung der AfD.“ Er umgebe sich mit Leuten, die zum Teil „eine kriminelle Vergangenheit“ hätten und verfolge eine „feindliche Übernahme der intellektuellen, moderaten Kräfte“. Neun Mitglieder dieser moderaten Gruppe seien deshalb bereits aus der AfD ausgetreten. Ihnen folgt Munzig nun.

Ohne die AfD: Bürgermeister

Dirk Munzig entschuldigte sich bei allen, die ihn als AfD-Mann bei der letzten Stadtratswahl 2019 gewählt haben. Er hatte bei dieser Wahl nach Sven Liebhauser (CDU) mit 3521 Stimmen das zweitbeste Ergebnis erzielt. Ob es vor diesem Hintergrund nicht konsequent wäre, bei einem Austritt aus der AfD auch das Stadtratsmandat niederzulegen, wollte die DAZ von Munzig wissen. Dieser sieht das nicht so. „Ich sitze eben nicht mehr als AfD-Mitglied im Stadtrat, sondern als Mensch, als Döbelner und habe weiterhin offene Ohren für die Anliegen der Bürger.“ Dass er bei der Kommunalwahl vor allem als AfD-Mann so viele Stimmen bekommen hat, will Munzig nicht bestätigen. „Wäre ich nicht für die AfD angetreten, dann wäre ich heute Bürgermeister.“

„Friedfertige Kunstaktion“

Den bizarren militärischen Auftritt von vor einer Woche bezeichnet Munzig nun erstmals als „friedfertige Kunstaktion, die die Medien uminterpretiert“ hätten. Ungeachtet der lauten und straffen Kommandos, der Exerzier-Elemente und der Uniformteile sieht Munzig eine „pazifistische Aktion“, mit der die Einsatzkräfte der Polizei an den von ihnen geleisteten Eid erinnert werden sollten.

Von Olaf Büchel