Warum Michael Kretschmer in Kriebstein die Ramme zittern lässt

Kriebstein

Was für ein Schwergewicht! 65 Tonnen wiegt diese Maschine. Die Bauarbeiter am Kriebsteiner Hafen nutzen sie, um Spundwände in den Boden zu rammen. Dabei versetzt eine spezielle Mechanik, die am Arm des Kettenbaggers angebracht ist, die Spundwände in Schwingungen. So gleiten sie leichter in den Boden. In etwa so, wie das Messer durch die Butter.

Am Mittwoch bediente Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) das Schwergewicht von Vibrationsramme, trieb eins von über 200 Spundwandsegmenten in die Erde. Mit diesem ersten Rammschlag ließ der Ministerpräsident den Bau symbolisch beginnen. „Die Talsperre Kriebstein ist ein ganz bezaubernder Ort in Sachsen“, sagte Michael Kretschmer. Er schilderte den Modellcharakter des Naherholungsgebietes am Stausee im Unterlauf der Zschopau für die Entwicklung der Tagebaue nach dem Ende der Kohle-Förderung. „Wir wollen in die Zukunft investieren und den Tourismus stärken“, sagte der Ministerpräsident über den Hafenumbau in Kriebstein.

Anzeige

Wie bitter notwendig dieses Millionenprojekt ist, verdeutlichte Ralph Schreiber ( CDU), Oberbürgermeister der Stadt Mittweida und Vorsitzender des Zweckverbandes Kriebsteintalsperre. „Als ich 2015 das Amt von Matthias Damm übernahm, sprach er mich auf das Hafenprojekt an. Thomas Caro, der Geschäftsführer des Zweckverbandes, sagte mir: Das ist die wichtigste Maßnahme. Der Hafen wird nicht mehr lange befahrbar sein.“ Also ging Ralph Schreiber in die Spur, um Förderquellen zu finden. Eine Aufgabe, die ihn fast zur Verzweiflung trieb. „2018 habe ich einen Brief an den Ministerpräsidenten geschrieben und vorgeschlagen, Fördergeld für den ÖPNV zu nutzen. Wir haben eine Fähre, die hat einen Fahrplan, das ist ÖPNV“, erzählte Ralph Schreiber. Aber die Zuständigen im Sächsischen Verkehrsministerium gingen da nicht mit. Sie brachten Ralph Schreiber aber auf den Gedanken, bei der Landesdirektion, also dem Freistaat, nach Fördergeld zu fragen. Und siehe da: Das klappte. Veronika Bellmann, CDU-Bundestagsabgeordnete, hörte sich in Berlin um und konnte so auch noch eine Förderquelle auftun. So bezahlen nun Bund und Freistaat mit 1,915 Millionen Euro den Löwenanteil der Baukosten von etwa 2,4 Millionen Euro. Für dieses Geld entsteht ein neuer Schiffsanleger, die Ufermauer wird saniert und der Hafen bekommt einen barrierefreien Zugang. Deswegen wird auch ein Aufzug gebaut.

Weitere LVZ+ Artikel

Und dafür sind wiederum die Spundwände notwendig. Die Bauleute tragen bestehende Stützmauer und das dahinter liegende Erdreich teilweise ab, um Platz für das Fahrstuhlhaus zu schaffen. Die Rammwand verhindert, dass der Platz am Besucherzentrum in den See rutscht. Die Arbeiten für den neuen Anlegesteg sind ebenfalls schon losgegangen. Hier haben die Bauleute Schalungsrohre für die Betonfundamente zwölf Meter tief in den Grund des Sees getrieben, wie Thomas Caro sagt.

Er hielt zwar keine Rede am Mittwoch, aber sein Name fiel in den Wortbeiträgen von Ralph Schreiber und Mittelsachsens Landrat Matthias Damm ( CDU), der als Gesellschafter des Zweckverbandes daran erinnerte, wie schwierig dieser nach der Wende startete, Kredite aufnehmen musste. „ Thomas Caro hat den Verband aus den roten Zahlen gezogen“, sagte Matthias Damm. Und erinnerte in seiner Rede an einen berühmten Wochenendhausbesitzer. „Man sagt, wenn Eberhard Cohrs da war, ging es sehr lustig zu.“ Wie lustig die anderen Feriensiedler am Nordhäuser Weg das Remmidemmi fanden, steht auf einem anderen Blatt.

Von Dirk Wurzel