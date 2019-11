Warum Waldheim noch 18 Fenster braucht

Waldheim

Einige Fenster sind schon klar. Vier Gewerbetreibende haben sich bei Nino Richter gemeldet. Der Veranstaltungsmanager organisiert den Waldheimer Weihnachtsmarkt erstmals in diesem Jahr und hatte zudem die Idee zum Fensterkalender. Diese stieß bei den Beteiligten, darunter der Förderverein zur Sanierung der Stadtkirche und Bergmanns Hopf, auf offene Ohren. Und wer macht nun mit, Nino Richter? „Die Waldheimer Wohnungsbau– und Verwaltungsgesellschaft gestaltet zusammen mit Waldheimer Gewürze ein Fenster zum Thema kochen und backen. Jung-Schuhe macht etwas mit Holzspielzeug und Dierbooks was zum Thema Eisenbahn. Brambor hat jetzt auch seine Teilnahme zugesichert und will sich in den kommenden Tagen auf ein Thema festlegen.“

Auch Kathrin Schneider, die Vorsitzende des Fördervereins zur Sanierung der Stadtkirche, hat sich Gedanken gemacht. „Unsere Dörfer Meinsberg und Grünlichtenberg machen es vor: Die Bewohner gestalten ihren Vorgarten oder ein Fenster adventlich und am Abend wandern die Einwohner neugierig durch ihren Ort, um Neues zu entdecken. Man trifft sich zufällig oder absichtlich und kommt ins Plaudern. Was ist schöner in der Adventszeit, als ein wenig zusammen zu rücken“, schreibt sie in einem Aufruf an die Waldheimer. „Grundsätzlich kann jeder mit der Bereitschaft, ein Fenster oder Schaufenster zu dekorieren, mitmachen“, so Kathrin Schneider.

Und wie soll das dann aussehen? „Ein Fenster bekommt vor dem 1. Dezember eine Zahl und ist wie eine Tür geschlossen. Das Fenster sollte ein Lämpchen bekommen, um im Dunkeln erkennbar zu sein. Am Tag wird die Tür geöffnet“, erläutert die Fördervereinsvorsitzende. Hinter den Türchen können sich dann ein Weihnachtsbild, eine Weihnachtsgeschichte, ein Lieblingsrezept, oder ein Spruch verbergen. Oder eben ganze Themenwelten, wie sie die Gewerbetreibenden gestalten wollen. Bei Kathrin Schneider haben sich auch schon zwei Fenstergestalter gemeldet. Die Förderschule und die Kita Schulbergstrolche wollen Fenster des städtischen Adventskalenders dekorieren.

Von Dirk Wurzel