Warum Waldheims Bürgermeister ein Verkehrschaos befürchtet

Waldheim

Blechlawinen drohen Waldheims Innenstadt zu überrollen. Grund: Ab Montag ist die Niederstadtbrücke gesperrt. Damit fällt die Umgehungsstraße als Entlastung weg. Denn die Umleitung führt über den Straßenzug Hauptstraße, Bahnhofstraße, Härtelstraße, Mittweidaer Straße, Niedermarkt, Klostergasse – also mitten durch die City.

Klostergasse als Nadelöhr

„Eine andere Möglichkeit gab es nicht. Man kann die Leute ja schließlich nicht über Döbeln schicken“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Er macht sich besonders Gedanken wegen des Lkw-Verkehrs und sieht die Klostergasse als problematisches Nadelöhr für die Laster.

Schleife und Striche

Die Niederstadtbrücke ist gesperrt, weil der Freistaat Sachsen dort die Fahrbahn glatt bügelt. Dazu fräsen die Mitarbeiter der Straßenbaufirma die Deckschicht fein ab. Dann bringen sie eine neue Deckschicht aus Bitumen auf. Auch neue Induktionsschleifen für die Ampel sind in diesem Zusammenhang in die Fahrbahn einzubringen. Eine neue Markierung erhält die neue Fahrbahndecke natürlich auch. Das Vorhaben kostet rund 50 000 Euro.

Nächstes Projekt: Hauptstraße

Eine Woche lang werden mehr Autos durch die Waldheimer Innenstadt rollen. Denn solange soll die Erneuerung der Fahrbahndecke auf der Niederstadtbrücke dauern. „Gleich im Anschluss, in der 16. Kalenderwoche, beseitigen wir die Winterschäden auf der Hauptstraße in Richzenhain“, sagt Bürgermeister Ernst. Er betont, dass dies lediglich eine Flickarbeit ist, um die schlimmsten Löcher zu schließen.

Erst Kanal, dann Straße

Die gesamte Straße – Waldheim musste sie vor einigen Jahren mit dem Freistaat gegen die Umgehungsstraße tauschen – will sich die Stadt gemeinsam mit der Nachbarkommune Hartha vornehmen und ordentlich ausbauen lassen. Da hängt aber auf Waldheimer Seite noch ein Kanalbau dran. Denn die Abwasserleitung, an der die Leipziger Häuser hängen, ist alt und marode. Ein neuer Kanal muss her. Steffen Ernst rechnet damit, dass diese Arbeiten des Abwasserzweckverbandes im kommenden Jahr beginnen.

Erst Kanal, dann Straße: So bleibt es auf der Hauptstraße zunächst bei Flickschusterei. Aber mehr als eine Ausbesserung ist für die Summe auch nicht zu bekommen, die Waldheims Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung für Instandsetzungsarbeiten an kommunalen Straßen locker gemacht hat. Der Auftrag für 33 000 Euro ging an die Firma Hoff Straßen- und Tiefbau GmbH, die bei der Ausschreibung das wirtschaftlich günstigste Angebot abgegeben hatte. Für dieses Geld lässt Waldheim nicht nur die Hauptstraße am Bahnübergang ausbessern. Der Auftrag umfasst auch den Diedenhainer Weg, die Kreuzung Massanei-Otzdorf sowie die Schlaglochbeseitigung Stadtgebiet.

Von Dirk Wurzel