Warum beim Umbau des Döbelner Bürgergartens die Säge klemmt

Döbeln

Bis 2024 hat die Stadt Döbeln Zeit den Bürgergarten klimagerecht umzugestalten. Für das Projekt stehen aus einem Bundesförderprogramm drei Millionen Euro zur Verfügung. Aber der Fördergeldbescheid mit der verbindlichen Zusage für die Summe steht noch immer aus. „Stündlich wird er im Rathaus erhofft“, sagte Baudezernent Thomas Hanns im jüngsten Stadtrat. Die Zeit wird langsam knapp. Denn bis Ende 2024 muss das Großprojekt abgeschlossen werden und darin sind einige umfangreiche Bauarbeiten zu erledigen. Auf seiner jüngsten Sitzung vergab der Stadtrat deshalb einen weiteren Planungsauftrag. Allerdings nur unter Vorbehalt. Das Dresdner Planungsbüro Ulrich Krüger Landschaftsarchitekten hatte die Ausschreibung für die Planungen zur Neugestaltung der Parkanlage gewonnen. Sechs Büros hatten sich beworben. 338 000 Euro sind für die Planungen veranschlagt. Die Ufermauern, die Freianlagen, die Beleuchtung und die Wege werden von den Dresdnern zu Papier gebracht.

Klimagerechter Parkumbau

Genau vor einem Jahr hatte der Döbelner Stadtrat mehrheitlich das Entwicklungskonzept für den Bürgergarten beschlossen. Auf dieser Grundlage soll in den Jahren bis 2024 das Parkareal mit 2,7 Millionen Euro Fördergeld des Bundes als „Modellprojekt zur Klimaanpassung und Modernisierung in urbanen Räumen“ neu gestaltet werden. 300 000 Euro muss die Stadt aus Eigenmitteln beisteuern. Die ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann hatte die Stadt Döbeln durch ihren Tipp und ihre Begleitung in Berlin auf die Liste für die millionenschweren Förderung verholfen.

Am 5. Februar schickte das Bauamt der Stadt eine Projektskizze mit den Kernaussagen des Projektes per Post und in digitaler Form an die Förderbehörde bei der Bundesregierung. Im nächsten Schritt gab es im Frühjahr ein erstes Koordinierungsgespräch vor Ort. Als vorbereitende Arbeiten wurden bereits Bäume ausgeschnitten oder gefällt. Auch die Objektplanungen für die Sanierung des Pavillon und den Neubau einer Orangerie mit Werkstatt für die Stadtgärtner wurden bereits nach europaweiter Ausschreibung an das Großweitzschener Planungsbüro Zache vergeben.

Teiche werden entschlammt

Nach all diesen Vorarbeiten ist Döbelns Technischer Dezernent Thomas Hanns zuversichtlich, dass das Geld nun bald bewilligt wird. Bereits im kommenden Frühjahr sollen die beiden Teiche biologisch entschlammt werden. Die Teichmauern am oberen Teich sollen neu gebaut und treppenartig gestaltet werden. So soll man auch die Füße ins Wasser baumeln lassen können. Die Fläche dahinter soll als Sonnenterrasse zum Sitzen und Liegen einladen. Die alte Freilichtbühne wird abgerissen und durch eine modernere Variante ersetzt, die auch für Schulaufführungen und als grünes Klassenzimmer taugt. Der historische Pavillon wird saniert und für Feste und Feiern nutzbar gemacht.

Neuer Platz für Blumenuhr

Geplant ist im weiteren noch der Abriss des großen Trafohäuschens am Eingang zum Park aus Richtung Friedrichstraße. Dort wollen die Stadtwerke Döbeln ein deutlich kleineres Trafohäuschen, wie eines bereits am Körnerplatz steht, setzen. An dieses soll nach den derzeitigen Plänen die Blumenuhr umgesetzt werden. An der Wandfläche des kleineren Trafohäuschens hätte das Uhrwerk gut Platz und der sonnige Standort am künftigen Garten der Partnerstädte wäre eine Bereicherung, finden die Planer. Dieser Garten wird auf der Fläche des früheren Tiergeheges angelegt. Im Moment befindet sich die Blumenuhr auf dem Gelände, das zur Bürgergartengaststätte gehört.

„Ich hoffe, dass der Förderbescheid noch in diesem Jahr, sozusagen als Weihnachtsgeschenk, bei uns eingeht. Denn die Zeit sitzt uns im Nacken“, sagte Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU) in der Stadtratssitzung.

Von Thomas Sparrer