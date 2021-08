Warum der Meinsberger Gasthof erstmal stehen bleibt

Meinsberg

Dieses Projekt liegt erstmal auf Eis. Dabei waren viele Meinsberger und auch der Waldheimer Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) froh, dass der Landkreis Mittelsachsen den alten Gasthof Meinsberg wegreißen wollte. Nun aber das hier: „Weil das Vergabeverfahren vorerst nicht weitergeführt wird, liegen keine Angebote vor. Insofern ist hierzu zurzeit keine seriöse Angabe möglich“, teilt André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes Mittelsachsen auf Nachfrage von lvz.de mit. In der anfrage ging es auch um die Kosten des Abrisses.

Dieser war laut Kreissprecher Kaiser für Ende August geplant. „Die Medientrennung ist erfolgt und das Leistungsverzeichnis erstellt. Die Ausschreibung für die Vergabe stand bevor“, so André Kaiser. Aber während der Kreis den Abriss vorbereitete, meldeten sich Kaufinteressenten für die Immobilie und das Grundstück. Daraufhin stoppte der Landkreis das Vergabeverfahren – vorübergehend. „Damit erhalten die Kaufinteressenten die Möglichkeit, mit dem Eigentümer in Verbindung zu treten und ihre eigenen Vorstellungen/Pläne zu verwirklichen“, sagt André Kaiser.

Bereits im Januar hat der Kreis als Untere Bauaufsichtsbehörde den Abriss angeordnet. Weil sich der Eigentümer nicht um die marode Immobilie kümmert und von dieser mittlerweile eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht, reagierte die öffentliche Hand. Sollte der Kreis in Meinsberg doch noch tätig werden, lässt er den Gasthof vollständig beseitigen und den Bauschutt entsorgen. Die Kosten dafür würde er dem Eigentümer in Rechnung stellen aber erstmal selbst übernehmen.

„Ich verstehe die Entscheidung des Kreises. Das Vorhaben kostet ja schließlich auch Geld“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). In diesem Falle Steuergeld, das die öffentliche Hand erstmal vorstreckt. Steffen Ernst aber findet: „Wenn der Interessent das ernst nimmt, kommen wir zum selben Ziel.“ Und das ist: die Ruine verschwindet aus dem Dorfbild. In unmittelbarer Nachbarschaft zum alten Gasthof befindet sich das neu erschlossene Baugebiet Sonnenhufe II. Dort hat die Stadt Waldheim bereits die ersten Parzellen an Bauwillige verkauft.

Von Dirk Wurzel