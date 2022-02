Warum der Technitzer Schneemann weint

Döbeln

Dieser Schneemann weint. Zurecht ist er traurig. Gebaut haben ihn die Ferienkinder im Hort des Christlichen Lernraumes Technitz in der vergangenen Woche. Aus Müll, den sie entlang der Uferkante der Mulde zwischen Technitz und dem Kanuheim aufgesammelt haben. Seit längerem kümmern sich die Kinder schon regelmäßig um den dortigen Rad-und Wanderweg. „Dort hält sich der weg geworfene Müll auch in Grenzen. Doch im Uferbereich wurden wir fündig“, sagt Hortleiter Michael Ritter. Elektroschritt, viel Plastikmüll, ein alter Milchkasten, Rohre, Eimer, Glasflaschen und vieles mehr haben die Kinder zusammen gesammelt. Witzigerweise haben sie damit trotz der Plusgrade einen Schlitten vollgepackt, den sie am Ufer entlangzogen.

Denn eigentlich sind ja Winterferien und lautete auch das Ferienmotto „Winter gestern und heute“ und das Leben in Eis und Schnee. Von Opa Schulze aus Technitz ließen sich die Hortkinder erzählen, wie die Winter vor 50 Jahren im Dorf aussahen und das in den Winterferien bei zeitweise zweistelligen Plusgraden. Am Hang der Freilichtbühne betrieben die Kinder einen Seilzug, mit dem sie auf dem Grünen Schlitten fahren konnten. Auf Teppichfliesen wurde Skigefahren.

Die Inspiration zum traurigen Schneemann aus gesammeltem Müll nahmen sie Kinder aus dem Dokumentarfilm eines Dresdners, der Plastikmüll mit einem Sender versah und so verfolgen konnte wie er von der Elbe in die Nordsee und bis ins Polarmeer schwamm. Eine gruselige Vorstellung finden Kinder, ebenso wie die Erderwärmung und ihre Folgen bis 2050. Es braucht eine Veränderung finden die Kinder und wollen auch im weiteren Jahr wieder am Rad- und Wanderweg und am Technitzer Muldenufer einen kleinen Beitrag leisten.

Das Leben in Eis und Schnee sahen sich die Kinder zudem in dieser Woche im Döbelner Kino an. „Ailos Reise“ hieß der Film, der ein Rentier von der Geburt an begleitete. „Es war Dank dem Döbelner Kino ein tolles Erlebnis, das wir in der zweiten Ferienwoche mit den Ferienkindern in dieser Woche gleich noch einmal gebucht haben“, so Michael Ritter.

Von Thomas Sparrer