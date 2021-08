Warum ein Maskenmuffel aus Waldheim ins Gefängnis soll

Waldheim/Chemnitz

Mit „Maskenmuffeln“ hatten es die Bundespolizisten im Chemnitzer Hauptbahnhof während der Corona-Beschränkungen immer wieder zu tun. „Da hatten wir einige. Die meisten geben ihre Personalien an, wenn wir diese feststellen wollen. Viele setzten die Maske auf“, sagte ein Bundespolizist als Zeuge im Prozess gegen einen Waldheimer im Amtsgericht Chemnitz aus. Bei dem 41-Jährigen aber lief die Kontrolle am 17. Dezember 2020 anders, wie der Zeuge berichtete.

Ohne Maske im Zug

Sosehr anders, dass sie dem Waldheimer eine Anklage wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Beleidigung einbrachte. Diese verhandelte nun Strafrichter Thomas Kaiser im Amtsgericht Chemnitz. „Die Schaffnerin hatte uns informiert, dass im Zug aus Hof einer sitzt, der keine Maske trägt“, schilderte der Beamte. Die Zugbegleiterin habe auf den Angeklagten gezeigt und ihn so als Maskenmuffel identifiziert. Der Polizist wollte gemeinsam mit seinem Kollegen die Personalien des Mannes aufnehmen, um ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit (Owi) nach Infektionsschutzgesetz einzuleiten. Aber: „Er wollte uns seinen Personalausweis nicht zeigen“, so der Bundespolizist. Also nahmen die Beamten den Waldheimer mit zur Wache, um dort seine Identität festzustellen. Zwischenzeitlich hatte er die Maske aufgesetzt, habe diese aber wieder abgenommen „um Euch mal richtig zu provozieren“, wie der Zeuge sagte.

Beleidigt und Schläge angedroht

Auf der Dienststelle, so sagten es beide Polizeizeugen übereinstimmend aus, habe sie der 41-Jährige nicht nur als „Fotzen“ beleidigt und ihnen Schläge angedroht, sondern auch die Hände eines der beiden Polizisten festgehalten, als dieser nach dem Rucksack des Angeklagten griff. Darin vermutete der Polizist den Personalausweis. Bis dahin habe sich der Waldheimer beharrlich geweigert, seine Personalien anzugeben und seinen Ausweis vorzuzeigen. Letztlich hatte der Polizist den Rucksack und der Waldheimer zeigte, offenbar eine Durchsuchung des Rucksacks befürchtend, freiwillig seinen Ausweis. „Damit hatte sich die Durchsuchung erübrigt“, so einer der beiden Beamten.

Angeblich betrunken

Zu den Tatvorwürfen schwieg der Angeklagte zunächst, ließ sich dann über seine Verteidigerin dazu ein. „Mein Mandant hat während der Zugfahrt Cola-Wodka getrunken, was er sich selbst gemischt hatte. Er hat soviel getrunken, dass noch 0,2 Liter vom Wodka übrig waren. Die Maske hat er nur kurzzeitig abgesetzt, wenn er etwa gegessen oder getrunken hatte“, sagte Rechtsanwältin Peggy Wetzig. Er sei erheblich alkoholisiert gewesen. Die Anwältin zeigte dem Gericht dann noch das Schreiben des Ordnungsamtes Chemnitz, wonach dieses das Owi-Verfahren eingestellt hatte. Später sollte sie einen Freispruch im aktuellen Verfahren beantragen.

Vier Monate ohne

Den gab es aber nicht sondern vier Monate Haft ohne Bewährung wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. „Wir haben eine extrem hohe Rückfallgeschwindigkeit“, sagte Richter Kaiser. Erst drei Monate vor den nun festgestellten Taten hatte Strafrichterin Nancy Weiß den Mann im Amtsgericht Döbeln wegen Betruges zu sechs Monaten verurteilt, die Strafvollstreckung aber trotz des ungebührlichen Verhaltens des Waldheimers während der Hauptverhandlung zur Bewährung ausgesetzt. Mit ausschlaggebend für die Entscheidung in Döbeln war die Tatsache, dass der Mann arbeiten geht.

In Waldheim gesessen

Aber auch andere Richterinnen in Döbeln hatten schon mit dem 41-Jährigen zu tun. Sie verurteilten ihn in der jüngsten Vergangenheit wegen des Besitzes und Erwerbs kinderpornografischer Schriften (sieben Monate) und eines Verstoßes gegen die Weisung der Führungsaufsicht (fünf Monate). Diese war nach der Entlassung des gebürtigen Erzgebirgers aus der JVA Waldheim angeordnet worden, wo er eine langjährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung und des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verbüßte. Diese Vorstrafe kamen in den früheren Prozessen des Mannes zur Sprache.

„Sie sind derjenige, der grundsätzlich nicht bereit ist, sich an Regeln zu halten“, sagte Richter Kaiser im aktuellen Prozess zum erneut verurteilten Waldheimer. Den Angriff auf den Bundespolizisten sah er als weniger schwerwiegend an, als die Beleidigungen. Der Richter glaubte den Zeugen. Diese hatten übrigens nichts davon bemerkt, dass der Waldheimer damals betrunken war.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel