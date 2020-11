Döbeln

Dank eines Bundesförderprogrammes stehen in bis 2023 drei Millionen Euro für den Döbelner Bürgergarten zur Verfügung. Doch warum fließt jetzt auf einmal so viel Geld in den 120 Jahre alten Park. Gibt es nicht noch andere wichtige Investitionen? Und wie kam es zu dem Konzept, den Bürgergartenpark mit den zwei Teichen inmitten der Stadt zukunftsfähig zu gestalten?

So wurde der Bürgergarten Thema

Der Freistaat Sachsen hat den Kommunen 2018 zur Stärkung des ländlichen Raumes pauschale Zuweisungen versprochen. Je 140 000 Euro fließen so in den Jahren 2019, 2020 und 2021 in die Döbelner Stadtkasse. Im Kommunalwahlkampf versuchten sich die Ratsfraktionen zu verständigen, was mit dem Geld getan werden soll. Das alles wurde im Mai und im November 2019 vom alten und vom neuen Stadtrat beschlossen. Die SPD und Linke wollten den Bürgergarten für 20 000 Euro aufwerten und wieder ein Tiergehege. Diese Idee wurde verworfen stattdessen wurde als Kompromiss die Idee geboren, mit dem Geld ein generelles Handlungskonzept für den Bürgergarten mit einem Landschaftsarchitekturbüro, interessierten Bürgern und dem Stadtentwicklungsausschuss auf den Weg zu bringen. Das geschah im Frühjahr dieses Jahres. Somit lag das Konzept im Juli im richtigen Moment vor, um sich für das Bundesprogramm zu bewerben. Die Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann ( CDU) gab dafür den entscheidenden Tipp.

Anzeige

So viel Geld für einen Park? „Gibt es nicht noch andere wichtigere Themen“, werden jetzt Kritiker fragen. Dezernent Thomas Hanns bestätigt, dass die Stadt andere wichtige Probleme nicht aus den Augen verliert. Beim Bürgergartenpark hatte man zur richtigen Zeit Konzept fertig, um in das Bundesprogramm aufgenommen zu werden. „Jetzt hoffen wir parallel, dass auch der Straßenbaufördertopf des Landes wieder gefüllt wird, um dringende Maßnahmen angehen zu können.“ Beide Förderprogramm sind aber verschiedene paar Schuhe. Wenn Döbeln jetzt nicht in das Bundesprogramm gekommen wäre, würde jetzt irgendwo ein anderer Park aufgewertet.

Wie geht es jetzt weiter?

Das mit Bürgerbeteiligung erarbeitete Konzept der Landschaftsarchitekten wird im Dezember dem Stadtrat vorgestellt und muss danach beschlossen werden. Im Haushalt 2021/22 und für 2023 müssen je 100 000 Euro Eigenanteil geplant werden, um die 2,7 Millionen Euro vom Bund für den Bürgergarten zu bekommen. Eine Rolle spielen werden die Entschlammung der Teiche, Stützmauern, Wege, Neupflanzungen aber auch Freischnitt sowie Ideen aus den Bürgerrunden.

Wie steht es um die anderen Ideen aus dem Wahlkampf 2019?

Einig waren sich alle Fraktionen, je 100 000 Euro aus der jährlichen Geldspritze vom Freistaat für die Entwicklung des Schulcampus in Döbeln-Ost zurückzulegen. Das Thema ist angeschoben. Auf Wunsch der FDP sollten 10 000 Euro für die Steuerungsgruppe Stadtmarketing ausgegeben werden. In den 360-Grad-Stadtrundgängen auf der städtischen Webseite ist ein Teil des Geldes schon sichtbar. Die CDU wollte für 10 000 Euro ein Gutachten zur Wiederbelebung des Ratskellers anfertigen lassen. Das Thema liegt durch Corona derzeit noch in der Schublade.

Öffentliche wird nächstes Thema

Die Fraktion „Wir für Döbeln“ brachte die Idee einer öffentlichen Toilette wieder ins Gespräch, für die sollten drei mal 20 000 Euro zurückgelegt werden. „Für die Toilette haben wir mit den 60 000 Euro aus den drei Jahren die Eigenmittel. Jetzt brauchen wir ein Förderprogramm wie beim Bürgergarten“, sagt Döbelns Technischer Dezernent Thomas Hanns. Im Rahmen der Städtebauförderung wird ein Programm für lebendige Innenstädte gerade aufgelegt. Bis Februar/März will sich die Stadt mit der öffentlichen Toilette für die Innenstadt dafür bewerben.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren

Von Thomas Sparrer