Warum in Waldheim die Zeit manchmal stehen bleibt

Waldheim

Beim lieben Gott gehen die Uhren anders in Waldheim. So zeigte das Chronometer im Kirchturm am Freitag schon dreiviertel elf, während die Turmuhr des Rathauses die tatsächliche Zeit angab. Es war erst fünf nach halb.

Denn bei Heiko Fischer geht das Zeitmessgerät genau. Als Hausmeister des Rathauses kümmert sich der gelernte Werkzeugmacher auch um die große Uhr im Turm, deren Ziffernblatt 3,80 Meter im Durchmesser misst. Waldheim hat damit die zweitgrößte Turmuhr Deutschlands – nach der in der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis, kurz: Michel. Und in Waldheim ist es sogar die genaueste öffentliche Zeitanzeige.

Die Uhr des Waldheimer Rathauses hat das zweitgrößte Ziffernblatt in Deutschland. Quelle: Gerhard Schlechte

„Das ist mein Anspruch: Die Uhr am ersten Haus des Platzes zeigt immer die genaue Zeit“, sagt Heiko Fischer. Nur am heutigen Sonnabendabend wird er diesem Anspruch ausnahmsweise mal nicht gerecht. Das ist aber geplant und notwendig – wegen der Zeitumstellung. Nun könnte Heiko Fischer am sehr frühen Sonntagmorgen aufstehen, die etwa 150 Stufen bis zur Uhr hinaufkraxeln und das Zeitmessegerät auf die Winterzeit umstellen. Aber der Waldheimer Herr der Zeit handhabt das anders.

Funktioniert seit 120 Jahren: Rathaushausmeister Heiko Fischer am mechanischen Uhrwerk. Quelle: Gerhard Schlechte

Er hält die Uhr am heutigen Sonnabend für eine Stunde an. Zurückdrehen lässt sich die 120 Jahre alte Mechanik nicht. Und die Uhr um elf Stunden vorzuleiern, würde das Schlagwerk aus dem Takt bringen, das aller viertel Stunden erklingt. Ein Schlag bei Viertel, zwei bei halb, drei bei dreiviertel und vier Schläge zur vollen Stunde. So steigt Heiko Fischer gegen 19.30 Uhr in den Turm und hält die Uhr an. Die „zeitlose“ Stunde nutzt er, um die anderen Chronometer im Rathaus auf die Winterzeit umzustellen. Pünktlich nach einer Stunde schubst er dann das Pendel der Turmuhr wieder an und ab Sonntagmorgen, 2 Uhr, zeigt sie wieder die korrekte Zeit. Und davor geht sie geplant eine Stunde nach. Zur Sommerzeit kann Heiko Fischer die Uhr dann eine Stunde vorstellen. Das ist möglich, ohne die Synchronisation zwischen Zeigern und Glocke zu stören.

Eingeführt, abgeschafft, eingeführt

Dabei wünscht er sich, dass die Sommerzeit endlich mal abgeschafft wird. „Für die Uhr ist das auch nicht schön“, sagt er mit Blick auf die Eingriffe in die Mechanik durch die Umstellerei. Als das Groß-Chronometer vor rund 120 Jahren in den Rathausturm kam, gab es noch keine Sommerzeit. Es war also nicht nötig, sie zweimal im Jahr umzustellen. Die Sommerzeit führte das Deutsche Kaiserreich erst 1916 ein, um Energie für die Kriegswirtschaft zu sparen. Im Laufe der weiteren Jahren schafften die Regierungen, inklusive der alliierten Militärregierungen nach dem 2. Weltkrieg in Deutschland die Sommerzeit mal ab und führten sie wieder ein, die beiden deutschen Staaten zuletzt 1980.

Eine Kuckucksuhr in ganz groß

Vom Prinzip her funktioniert die Waldheimer Rathausuhr wie eine Kuckucksuhr, bloß in ganz groß. Die Schwerkraft treibt die Mechanik an, indem sie Gewichte nach unten zieht, die an Stahlseilen hängen. Das Pendel treibt eine Mechanik an, die den großen Zeiger letztlich im Minutentakt weiterrückt und im Stundentakt den kleinen. Eigentlich müsste Heiko Fischer die Uhr aller sechs Stunden auf,- sprich die Gewichte wieder hochziehen. Aber das übernehmen mittlerweile Elektromotoren.

Viele schauen noch nach oben

Der Hausmeister muss allerdings nicht nur zweimal im Jahr zur Uhr. „Sie ist eine Diva, geht mal vor und mal nach“, sagt er. Also stellt sie Heiko Fischer dann wieder auf die richtige Zeit ein. Für ihn ist die Uhr „die Seele des Hauses.“ Und auch in Zeiten der elektronisch gemessenen Stunden, Minuten und Sekunden am Handgelenk und in der Hosentasche schauen noch viele nach oben zur Waldheimer Rathausuhr. Nachts ist diese beleuchtet, was neuerdings 48 LED-Glühlampen übernehmen. Jeweils zwölf Stück leuchten hinter jedem Ziffernblatt im Turm des schönsten Rathauses Sachsens.

Von Dirk Wurzel