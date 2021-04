Döbeln

Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser ist sauer auf den Freistaat und den Landkreis. „Seit Beginn des Impfen werbe ich im Kreistag gemeinsam mit dem Freiberger Oberbürgermeister dafür, dass in den beiden größten Städten des Kreises ein temporäres Impfzentrum eingerichtet werden kann. Mittweida ist als dritte größere Stadt im Kreis versorgt, aber Döbeln mit seinen 23500 Einwohnern und seine genauso wichtigen Funktion für die Umlandgemeinden wird einfach hängen gelassen“, schimpfte er.

Der Stellvertretende Bürgermeister Rocco Werner (FDP) hatte in der Ratssitzung nachgefragt, warum es denn in der Stadt nicht noch mehr solche Impfaktionen gebe, wie sie die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt für ihre Mitglieder und Mieter organisiert habe. Liebhauser dankte der Wohnungsgenossenschaft, den beteiligten Ärzten und dem DRK Kreisverband für das dortige große Engagement. „Wir haben seit Wochen mit dem Döbelner SV Vorwärts die Pläne fertig, wie wir innerhalb weniger Tage die Sporthalle Burgstraße im Zentrum von Döbeln in ein temporäres Impfzentrum verwandeln können“, so Liebhauser. Der Döbelner SV betreibt die Sporthalle in Partnerschaft mit der Stadt. Dort sollen nach den Plänen der Stadt ein bis eineinhalb Wochen lang Impftermine angeboten werden. In einigen Wochen Abstände dann noch einmal für die Zweitimpfungen. „Unsere klare Botschaft ist: Wir sind bereit und wir bleiben dran“, so Liebhauser.

Absage an Corona-Demonstranten in Döbeln

Eine Bürgerin forderte in der Bürgerfragestunde den Oberbürgermeister auf sich doch mal den Demonstranten auf den Döbelner Montagsdemos gegen die Corona-Maßnahmen zu stellen Auch AfD-Fraktionschef Jörg Munzig, der montags in Döbeln immer dabei ist, warf ihm das vor. In Hartha ließe sich der Bürgermeister montags bei den Demonstranten sehen, hielt ihm Munzig entgegen.Sven Liebhauser machte deutlich, dass es zwischen den Montagsdemos in Döbeln und Hartha einen Unterschied gebe. „Ich habe für mich entschieden nicht dahin zu gehen. Ich bin von Demo-Teilnehmern persönlich beleidigt und verbal angegriffen worden, habe deshalb auch Strafanzeige gestellt. Ich will nicht bestreiten, dass sich unter den Demonstrierenden auch Menschen aus der Mitte der Gesellschaft befinden, doch im Kern sehe bei den Döbelner Demos die NPD die Fäden ziehen. „Ich stelle ich gern einem Dialog. Die Montagsdemos hier in Döbeln sind aber nicht der Ort dafür. Die Plüschtiere und Kinderschuhe, die als Zeichen des Protestes immer wider vor dem Rathaus abgelegt wurden, ließ Liebhauser einsammeln, dokumentieren und als Ausdruck des politischen Diskurses an die Staatskanzlei weiterleiten.

Das neue Infektionsschutzgesetz mit bundeseinheitlichen Regelungen, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, findet Liebhauser grundsätzlich in Ordnung, ließ er er den AfD-Mann und die Bürgerin wissen. Die neuerlichen Schließungen von Schulen und Kitas findet er aber unverhältnismäßig. Vor allem da nun die Testmöglichkeiten funktionieren.

Stadt bietet wieder Notbetreuung an

Ab Montag sind bis auf weiteres Döbelner Schulen und Kindertageseinrichtungen einschließlich der Horte geschlossen. „Eine Notbetreuung wird wieder angeboten. Die Listen der anspruchsberechtigten Berufsgruppen haben wir auf der Stadthomepage www.doebeln.de unter den Corona-Informationen für Schule und Kita veröffentlicht“, erklärt Stadt-Pressesprecher Thomas Mettcher.Die in den Einrichtungen bereits vorliegenden Formulare zur Anspruchsberechtigung behalten ihre Gültigkeit. Der Zutritt ins Gebäude ist weiterhin nur Personen mit negativem Testnachweis, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, gestattet.

Von Thomas Sparrer