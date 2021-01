Warum wird die Pflege im Döbelner AWO-Heim deutlich teurer?

Döbeln

Um fast 25 Prozent ist für manchen Bewohner des AWO-Pflegeheims in der Unnaer Straße zum 1. Januar das monatliche Entgelt gestiegen. Statt beispielsweise 1330 Euro müssen jetzt 1685 Euro gezahlt werden. Das kommt DAZ-Leser Max H.*, dessen Mutter Bewohnerin in dem Pflegeheim ist, seltsam vor. Und es ärgert ihn. Denn seine Mutter habe zwar eine ausreichend hohe Rente und keine Not, das erhöhte Entgelt zu zahlen. „Doch was machen die, die nicht so viel Geld haben?“

An den Zimmern habe sich nichts geändert, am Essen auch nicht und seinen Informationen nach haben auch die Mitarbeiter keine Lohnerhöhung erhalten. Im Laufe des Jahres habe es immer mal kleine Erhöhungen des Entgeltes gegeben. Das sei ja auch in Ordnung. Doch jetzt dieser große Sprung? Max H. befürchtet, dass dies in irgendeiner Form mit dem AWO-Skandal des vergangenen Jahres zu tun haben könnte.

Das hat es auf keinen Fall, kann Kathy Heiden, Referentin Unternehmenskommunikation bei der AWO Senioren- und Sozialzentrum gGmbH Sachsen-West, versichern. „Derzeit bekommen wir vermehrt Anfragen zur Steigerung der Entgelte von Angehörigen und Bewohner*innen. Diese Entwicklung ist ein ganz natürlicher Prozess und steht nicht im Zusammenhang mit irgendeinem Skandal eines Wohlfahrtverbandes“, betont sie.

In den letzten Monaten habe es nicht nur erhebliche Preissteigerungen insbesondere bei Lebensmitteln, Wasser, Energie, Brennstoffen und Fremdleistungen, wie Wäscherei und Reinigung gegeben, weshalb die bisher vereinbarten Pflegesätze nicht mehr ausreichend gewesen seien und Kostensatzverhandlungen notwendig wurden. Ein ganz entscheidender Punkt sei auch die dringend erforderliche Tariferhöhung für die Mitarbeiter gewesen. Über viele Jahre war die AWO im Vergleich zu anderen Pflegeeinrichtungen realativ günstig, was auch an den Personalkosten gelegen habe. „Es wäre uns auch lieb gewesen, das Stück für Stück anpassen zu können, doch da sind uns viele Steine in den Weg gelegt worden.“ Ende letzten Jahres konnte nun eine deutliche Tarifsteigerung vereinbart werden. Und das sei mit Blick auf die aktuelle Personalsituation in der Pflege eine wichtige Voraussetzung, um weiterhin Mitarbeiter*innen für die Einrichtungen zu gewinnen.

Nichts ändern kann der Wohlfahrtsverband daran, dass die Bewohner die Kostensteigerungen mit ihrem Eigenanteil allein tragen müssen. „Die Sorge, dass Bewohner*innen vermehrt Leistungen der Sozialhilfe annehmen müssen, ist begründet“, so Heiden. „Leider bleiben die seit 2017 geltenden Leistungsbeträge der Pflegekasse unabhängig vom Ergebnis der Kostensatzverhandlungen starr.“ Diese politischen Entscheidungen sehe man ebenso kritisch wie manche Angehörige. „Deshalb haben wir uns im letzten Jahr für die Petition gegen die weitere Steigerung der Eigenanteile engagiert. Bisher gibt es seitens der Bundesregierung keine Lösung, aber wir werden uns weiterhin im Rahmen unserer Möglichkeiten für eine Verbesserung der Situation einsetzen.

Von Manuela Engelmann-Bunk