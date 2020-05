Was Roßwein will: Bänke, Blumen, Fahrbahnschwellen

Roßwein

Es kann losgehen: Insgesamt 16 von bislang 17 eingereichten Projekten für den Bürgerhaushalt der Stadt Roßwein sind durch den Stadtrat genehmigt worden und werden finanziell gefördert. Bislang ist nicht das gesamte Budget ausgeschöpft worden.

Das liegt allerdings nur daran, dass die Gleisberger es wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Beschränkungen nicht geschafft haben, sich zusammenzusetzen und Ideen für Anträge zu sammeln. Das wollen die Vereine nachholen, weshalb die Stadt für die Gleisberger die natürlich längst abgelaufene Frist für die Einreichung verlängern wird. Schließlich stehen Gleisberg genauso wie den Niederstriegisern 5.000 Euro zur Verfügung, um damit Ideen umzusetzen, die das Gemeinschaftsdenken fördern und die Menschen vor Ort in ihrer Eigeninitiative zur Verbesserung des gemeinsamen Lebensumfeldes stärken.

Fristen werden verlängert

Ebenfalls verlängert wird die Frist für die Durchführung bestimmter Projekte. Normalerweise müssen die jetzt geförderten Projekte bis Ende März kommenden Jahres abgeschlossen und abgerechnet sein. Weil es allerdings kulturelle Veranstaltungen gibt, die jetzt durch die Corona-Pandemie verschoben werden müssen, wird in diesen Fällen der Abrechnungszeitraum bis zum 31. August kommenden Jahres verlängert. Das betrifft beispielsweise den „Songsalon“ des Kleinkunstkollektivs, der wieder gefördert wird, das 70-jährige Jubiläum des Niederstriegiser Sportvereins, das auf kommendes Jahr verschoben wird, genauso wie das Ortsteilfest in Grunau, das in diesem Jahr nicht stattfinden kann.

Nicht gefördert werden kann ein Projektvorschlag aus Ullrichsberg, bei dem 40 Einwohner des Ortsteils einen gemeinsamen Ausflug nach Radebeul unternehmen wollen. Schließlich geht es beim Bürgerhaushalt darum, die Stadt beziehungsweise den Ort lebenswert zu gestalten und kulturell zu bereichern. Dabei müssen die Antragsteller auch eine Eigenleistung erbringen, die bei zehn Prozent liegt. Dieser Eigenanteil kann Arbeitsleistung sein oder finanzielle Beteiligung.

Inventar für Vereine

Letzteres wird bei den diversen Anschaffungen der Fall sein, für die Straßengemeinschaften oder Vereine die Anträge gestellt haben. Weil diesmal ausnehmend viel Inventare beantragt worden sind, hat sich die Stadt entschlossen, dass möglichst alle Vereine die Gelegenheit haben sollen, dies zu nutzen. Im Sinne der Nachhaltigkeit werde eine Liste auf der städtischen Homepage erstellt, wo Vereine sehen können, an welcher Stelle sie sich etwa Biertischgarnituren ausleihen können. Zum Beispiel auf dem Ullrichsberg werden solche Garnituren angeschafft, aber auch von der Straßengemeinschaft Kreuzplatz. Auf dem Werder sollen Lichterketten, Wimpel und Fahnen für das Schul- und Heimatfest angeschafft werden.

Der Dampfmaschinenverein möchte eine Dauerausstellung einrichten und benötigt dafür Vitrinen, einen Beamer und eine Leinwand. Die Interessengruppe Weinanbau darf sich eine Drahtrahmenanlage aus Stahl als stabile Rankanlage für die Weinpflanzen zulegen. Und die Interessengruppe Verschönerungsverein bekommt finanzielle Unterstützung für das Stecken von Frühlingsblühern auf dem Nord- und Südplatz sowie für zwei Bänke am Wanderweg Zweinig und Niederforst.

Diskutiert wurde die geplante Anschaffung einer Fahrbahnschwelle und zweier Pflanzkübel zur Verkehrsberuhigung im Wohngebiet Hoher Rain. Das sei doch Aufgabe des Straßenbauamtes, warf unter anderem Stadtrat Jens Tamke ( AfD) ein, und man solle doch dafür keine Bürgerhaushaltsmittel ausgeben. Auch Iris Claassen (Freie Wählergemeinschaft Niederstriegis-Roßwein) war bei diesem Projekt stutzig geworden, ließ sich aber am Ende überzeugen und stimmte mit Ja zu allen Projekten, die die Stadtverwaltung als förderfähig vorgelegt hatte. Die AfD enthielt sich mit drei Stimmen.

