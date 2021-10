Was bedeutet Scherbenfund für Karls Erlebnisdorf in Döbeln?

Döbeln

Da wo im kommenden Jahr mit Karls Erdbeerdorf ein bäuerlicher Erlebnispark errichtet werden soll, haben wahrscheinlich schon vor 5000 bis 7000 Jahren Menschen in einer dorfähnlichen Kultur gelebt. Das schlussfolgern Archäologen aus ersten Funden auf dem künftigen Baugelände an der Autobahn A14 und der Bundesstraße 169. Seit einigen Wochen wird das Gelände streifenweise aufgegraben. „Bei den ersten Funden handelt es sich um kleine, nicht sehr schöne Bruchstücke von Keramikgefäßen“, schildert Christoph Heiermann, Pressesprecher des Landesamtes für Archäologie. Fachleute können aus diesen Keramikscherben anhand des Dekors auf das Alter der Fundstücke schließen. Nach der Form, der Gefäße und ihren Verzierungen unterscheidet man verschiedene Kulturen in der Jungsteinzeit. Eine der ältesten ist die Bandkeramik mit den typischen spiralförmig in den noch ungebrannten Ton geritzten runden und eckigen Linien.

Zur Galerie Archäologen finden bei Ausgrabungen auf dem Feld bei Döbeln-Gärtitz bis zu 7000 Jahre alte Scherben und Siedlungsreste.

In ganz Europa breitete sich in der Jungsteinzeit eine frühe Bauernkultur aus, Die Menschen kamen aus dem Mesopotamischem Raum über die Türkei und den Balkan auch in diese Gegend. Die Archäologen sprechen von der neolithischen Revolution, als die Menschen der Jungsteinzeit begannen sesshaft zu werden und sich mit ihrem Schweinen, Schafen und Ziegen und einer frühen Form der Landwirtschaft in Dörfern ansiedelten. „Diese Bauernkultur war sehr fortschrittlich und brachte ihr Vieh und ihre Techniken mit nach Mitteldeutschland“, so Christoph Heiermann.

Karls würde Fundstücke später gern ausstellen

Unternehmer Robert Dahl von Karls Erdbeerhof freut sich über die interessanten Funde. Dass diese den sportlichen Zeitplan für den Bau auf den Kopf stellen, fürchtet er nicht. „Die archäologischen Grabungen sind in unserem Zeitplan eingetaktet. Im Moment laufen noch die Vorarbeiten“, sagt er dazu. Aktuell stimmen sich die Planer von Karls Erdbeerdorf in Döbeln und die Archäologen über die Baupläne ab. Denn es wird nicht das gesamte Baugelände umgegraben. „Vor allem da, wo künftig Gebäude stehen sollen und für die Fundamente tiefer in den Boden gegangen wird, graben wir jetzt tiefer“, sagt Christoph Heiermann vom Landesamt für Archäologie. Robert Dahl findet den Gedanken spannend, dass das neue Erdbeerdorf vielleicht auf einem Bodendenkmal errichtet wird. „Vielleicht können wir die gefundenen Stücke ja irgendwie bei uns ausstellen“, wünscht sich der Unternehmer. Zunächst werden die Fundstücke aber im Landesamt für Archäologie archiviert. Diese als Leihgabe später bei Karls in Döbeln auszustellen sei durchaus denkbar, sagt Christoph Heiermann.

Fahrgeschäfte für Döbeln in Barcelona gesucht

Karls-Chef Robert Dahl war unterdessen vergangene Woche auf der IAAPA Expo Europe in Barcelona, einer Messe für Freizeitparks und Fahrgeschäfte. „Dort suchten wir nach spannenden neuen Fahrgeschäften für unser Erdbeerdorf in Sachsen und den im Ruhrgebet geplanten neuen Park“, sagt Robert Dahl. Welche Fahrgeschäfte es neben der traditionellen Traktorbahn in Döbeln geben wird, will der Karls-Chef erst später verraten.

Karls Shop öffnet Ende Oktober

Klar ist aber jetzt schon, dass Karls in drei Wochen in Döbeln seine erste Eröffnung feiern wird. Am Obermarkt 5 im Herzen der Stadt wird am Freitag, dem 29. Oktober, der neue Karls-Laden öffnen. Die Einrichtung des Karls-Shop in dem früheren Herrenmodegeschäft hat gerade begonnen. „Wir wollen mit dem Laden in Döbelns Zentrum schon mal Flagge zeigen“, sagt der Unternehmer. Im Shop wird es vor allem Manufakturprodukte aus den Karls Erlebnisdörfern geben.

