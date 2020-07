Was im Theater Döbeln läuft mit Corona im Nacken

Döbeln

Mit einer kleinen Nachtmusik zur Sommernacht hat sich Generalmusikdirektor Raoul Grüneis vom Döbelner Publikum verabschiedet. Der Dirigent wirkte seit der Spielzeit 2013/14 als Generalmusikdirektor der Mittelsächsischen Philharmonie. Damit hatte er die Nachfolge von Jan Michael Horstmann angetreten. Am Freitag verabschiedete er in Döbeln ein dankbares Publikum mit einem musikalischen Gruß unter freiem Himmel, mit Kompositionen von Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart sowie mit Musicalmelodien und südamerikanischen Klängen.

Das letzte Konzert unter dem Dirigat von Generalmusikdirektor Raoul Grüneis fand unter freiem Himmel ein dankbares Publikum. Quelle: Sven Bartsch

Nun plant das Haus für die bevorstehende Saison. Pressedramaturg Christoph Nieder: „Die Planung war nicht einfach.“ Schließlich müssten Hygiene- und Abstandsbestimmungen eingehalten werden, sowohl für das Publikum wie für die Künstler auf der Bühne. Gleiches gelte für die Musiker im Orchestergraben oder auf dem Podium.

Letztlich seien die Bestimmungen häufigen Änderungen unterworfen. „Außerdem war und ist, um die Einnahmeausfälle einigermaßen zu kompensieren, Kurzarbeit nötig, was die Spielräume für Proben und Aufführungen einschränkt“, so Nieder weiter. Der reguläre Freiverkauf läuft ab 1. September. Spielzeiteröffnung im Theater Freiberg ist am Sonnabend, 5. September, am Theater Döbeln am Sonntag, 6. September.

Intendant Ralf-Peter Schulze, Schauspieldirektorin Annett Wöhlert, Jörg Pitschmann, der für die Saison 20/21 die Position des Generalmusikdirektors inne hat, und die Oberspielleiterin des Musiktheaters Judica Semler haben unter diesen Voraussetzungen einen Spielplan erstellt, der mehr Kammermusik, Kammerspiel und Kammeroper enthält als üblich, bei der künstlerischen Qualität aber keine Abstriche macht.

Für große Konzerte ins Volkshaus ausweichen

Nieder: „In unseren Theatern in Freiberg und Döbeln wollen wir für weniger Zuschauer eine Salonatmosphäre entstehen lassen. Die Sinfoniekonzerte in Döbeln finden in der Regel im Volkshaus, die in Freiberg wie üblich in der Nikolaikirche statt.“ Im Volkshaus werden auch die Operneinakter von Puccini und Menotti gespielt. Diese können mit einer Orchesterbesetzung von bis zu 30 bis 40 Musikern unter Pandemiebedingungen nicht im Theater stattfinden.

Ansonsten gibt es ab Januar 2021 zwei Optionen. Unter regulären Bedingungen können auf den Bühnen wieder große Stücke wie „Der Graf von Monte Christo“ oder „Die Fledermaus“ gespielt werden. Falls das nicht möglich ist, sind weitere kleiner besetzte Werke in Vorbereitung.

Doppelt so viel spielen für gleiche Zuschauer-Zahl

Auf jeden Fall wird es ab Mai eine Freiluftsaison auf der Seebühne Kriebstein geben, neben der ursprünglich bereits in diesem Jahr geplanten Operette „Die Csárdásfürstin“ zudem mit einer Schauspielproduktion von Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“.„Da wir in den Theatern ungefähr doppelt so viel spielen müssen, um halb so viele Zuschauer zu erreichen wie üblich, gibt es anstelle der bisherigen platzgebundenen Abonnements einen Theater- beziehungsweise Konzert-Wertbrief: Die bisherigen Abonnenten haben bis Mitte August ein Vorkaufsrecht zu Sonderpreisen und können ihre Termine buchen.“

Von daz/sro