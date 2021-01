Was ist mit Otzdorfs Rittergut-Besitzer geschehen?

Roßwein

Das alte Rittergut in Otzdorf führt ein trauriges Dasein. Zwölf Jahre ist es her, dass der gebürtige Holländer Michael van Geyt das alte Schloss mit dem großen Park von der Gemeinde gekauft hat, um ein Museum daraus zu machen, in dem er seine Kunststich-Sammlung aus dem 19. Jahrhundert zeigen wollte. Passiert ist nichts. Außer, dass der Eigentümer und seine aus Ungarn stammende Frau seit ziemlich genau fünf Jahren wie vom Erdboden verschluckt sind, und das Objekt immer weiter verfällt. OEWA und Abwasserzweckverband rennen offenen Rechnungen genauso hinterher wie die Stadt.

Das alte Schloss in Otzdorf steht seit fünf Jahren leer. Quelle: LVZ/DAZ

Tun kann niemand etwas. Der Kommune sind die Hände gebunden – so lange der Eigentümer nicht gefunden ist. Genau dafür soll jetzt ein zertifizierter internationaler Detektiv sorgen. Rund 10 000 Euro würde das kosten. Zahlen muss das die Stadt Roßwein.

Eigentümer kommt Sicherungspflicht nicht nach

Denn die hat ein Interesse daran, für das Objekt eine Versteigerung zu erwirken. Das allerdings geht nur, wenn nachgewiesen ist, dass es den Eigentümer nicht mehr gibt. Genau das muss die Stadt nun mit einem zertifizierten Detektiv tun, obwohl bereits jahrelanges Suchen weltweit kein Ergebnis erbracht hat. Auch Heinz Martin, früherer Ortsvorsteher von Niederstriegis, hat gesucht. Weil er ein stets ein gutes Verhältnis zu den van Geyts gehabt hatte. Dass sie 2015 so plötzlich verschwunden sind, kann er sich nicht erklären. Ein solcher Abgang habe sich in keiner Weise angedeutet. Seinen Befürchtungen nach könnte der Familie etwas passiert sein.

Der Stadt hilft das nicht weiter. Sie hatte Ende 2017 bereits per Zwangsvornahme handeln müssen und fünf großen Linden auf dem Gelände verschneiden lassen, weil die zur Gefahr für Scheune und Schuppen der Nachbarn geworden waren und der nicht auffindbare Eigentümer seiner Sicherungspflicht nicht nachkam.

Dorfteich Quelle: LVZ/DAZ

Dorfbewohner vermissen Parkfeste am Schloss

Viele Otzdorfer ärgert der Verfall des Rittergutes, in dem bis zur Wende der Kindergarten, die Bibliothek, der Jugendclub und eine Arztpraxis untergebracht waren. Vermisst werden im Ort auch die Parkfeste, die in der Anlage gefeiert wurden, als das Schloss noch der Gemeinde gehörte. Die hatte das unter Denkmalschutz stehende Objekt für damals 120 000 Euro verkaufen müssen, weil sie es ohne geldbringenden Nutzen nicht mehr unterhalten konnte.

Von Manuela Engelmann-Bunk